Süheyl Ünver Sergisi Açıldı

13.04.2026 12:53
Kültür Bakanı Ersoy, Ahmet Süheyl Ünver sergisinde onun kültür ve sanat tarihine katkılarını anlattı.

Mehmet ALA/ İSTANBUL, 'MAZİMİZİN Bekçisi Ahmet Süheyl Ünver' sergisi açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizler üstadımızın 'mazisine sahip çıkan istikbaline yön verir' düsturuyla hareket ediyoruz. Nesiller ve devirler arasındaki ilim, irfan, estetik köprüleri kurma amacıyla ortaya koyduğu hedefler bugün de önemini korumaktadır. Çünkü biliyoruz ki kökleriyle bağını koparan toplumların geleceğe güvenle yürüyebilmesi mümkün değildir. Bu sergi vesilesiyle yalnızca Ahmet Süheyl Ünver hocamızı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun temsil ettiği ilim, estetik ve vefa anlayışını da yeniden hatırlıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde 'Mazimizin Bekçisi Ahmet Süheyl Ünver' sergisinin açılışına katıldı. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Yazma Eserler Başkanı Coşkun Yılmaz, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, "Bugün burada kültür ve medeniyet hafızamızın en kıymetli isimlerinden biri olan hekim kimliğinin yanı sıra tarihçi ve sanatçı kimliğiyle de tarihimize iz bırakan Süheyl Ünver hocamızın vefatının 40. yılında yad etmek ve onun eşsiz mirasını gün yüzüne çıkaran 'Mazinin Bekçisi: Süheyl Ünver' sergisinin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

'SÜHEYL ÜNVER HOCAMIZ BİR HAFIZA MİMARIDIR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün açılışını yaptığımız bu sergi, bu büyük gayretin anlamlı bir sonucudur. Çünkü bu sergi, bir ömrünü unutmamak ve unutturmamak ideallerine adamış büyük bir tıp ve kültür insanının hikayesini anlatmaktadır. Süheyl Ünver hocamız yalnızca bir hekim ya da akademisyen değil, aynı zamanda bir hafıza mimarıdır. Küçük yaşlardan itibaren gördüğü, duyduğu, öğrendiği her şeyi kayıt altına almış; notları, çizimleri, belgeleriyle ve arşivleriyle adeta yaşayan bir kültür atlası oluşturmuştur. Kıymetli hocamız 1974 yılında şahsi arşivinin bin 800'e yakın defterini, bin 250 dosyasını, 108 şahsi eşyasını, 63 levhasıyla Hoca Ali Rıza Bey'e dair 155 dosyadan oluşan hatırı sayılır bir kısmını Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne bağışlamıştır" ifadelerini kullandı.

'TARİHİMİZE, KÜLTÜRÜMÜZE VE SANATIMIZA KATTIĞI DEĞERİN KIYMETİ ÖLÇÜLEMEZ'

Bakan Ersoy, "Bu külliyat bugün bizlerle yalnızca bir arşiv değil, bir medeniyetin nabzını tutan eşsiz de bir kaynak sunmaktadır. Şehir hafızasından sanat tarihine, folklordan tıp tarihine kadar uzanan bu geniş birikim, onun ne denli ileri görüşlü bir bilim insanı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bugün dijital arşivleri, veri yönetimi etkinliğini ve kültürel mirasını korunmasını konuştuğumuz bir çağda onun bundan neredeyse bir asır önce ortaya koyduğu yaklaşım bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Ülkemizde Ordinaryüs unvanını alan ender bilim insanları arasında da yer alan Süheyl Ünver hocamız dünyanın dört bir yanından da ödüllere layık görülmüştür. Ordinaryüs Profesör Doktor Süheyl Ünver 2016 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Vefa Ödülü'ne layık görülmüştür. Onun tarihimizde, kültürümüze ve sanatımıza kattığı değerin kıymeti ölçülemez. Ancak 1985 yılında da kendisine Kültür Bakanlığımızın Büyük Ödülü takdim edilmişti" dedi.

'ÖZEL KİTABIMIZI DA İKİ AY İÇERİSİNDE YAYINLAMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Ersoy, "Bizler üstadımızın 'mazisine sahip çıkan istikbaline yön verir' düsturuyla hareket ediyoruz. Nesiller ve devirler arasındaki ilim, irfan, estetik köprüleri kurma amacıyla ortaya koyduğu hedefler bugün de önemini korumaktadır. Çünkü biliyoruz ki kökleriyle bağını koparan toplumların geleceğe güvenle yürüyebilmesi mümkün değildir. Bu sergi vesilesiyle yalnızca Ahmet Süheyl Ünver hocamızı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun temsil ettiği ilim, estetik ve vefa anlayışını da yeniden hatırlıyoruz. Bu kıymetli külliyatı gençlerimizin görmesini çok isterim. İnanıyorum ki bu sergi ziyaretçilerine yalnızca geçmişi göstermekle kalmayacak, aynı zamanda onları düşünmeye, araştırmaya ve bu büyük mirasa sahip çıkmaya davet edecektir. Bu büyük kültür insanının hatırasına yapacağımız faaliyetler bu sergiyle de sınırlı olmayacak. Sergi süresince kıymetli hocamızı yakından tanıyan uzman konukların, talebelerinin ve dostlarının hatıralarıyla programlar düzenleyeceğiz. Kıymetli hocamız adına hazırladığımız özel kitabımızı da iki ay içerisinde yayınlamış olacağız" diye konuştu.

'BU SERGİDE ÇOK DEĞERLİ ESERLERİMİZİ GÖRECEĞİZ'

Açılışta konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, "Süheyl Ünver Hocamız, tıp doktorluğunun yanında kültür ve sanat hayatımıza eşsiz eserleriyle iz bırakmış bir hocamız. Bu sergide çok değerli eserlerimizi göreceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kültür ve turizm bakanlığımızın çalışmalarının son dönemde Türkiye'de sanat, kültür alanında birçok güzel çalışmaya imza atılmıştır. Özellikle Türkiye'de yurt dışından Türkiye'ye ait olan eserlerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda çok üstün çalışmalar ve çabalar olmuştur. Ben bunu çok değerli buluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor
Acun Ilıcalı’dan kendi oyuncusuna sert tepki Acun Ilıcalı'dan kendi oyuncusuna sert tepki
Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı Küresel Sumud filosu Gazze için yeniden yola çıktı
Yenilmiyorlar Konyaspor’dan sükseli galibiyet Yenilmiyorlar! Konyaspor'dan sükseli galibiyet
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Bugün kış, yarın bahar Milyonların beklediği haber Meteoroloji’den geldi Bugün kış, yarın bahar! Milyonların beklediği haber Meteoroloji'den geldi
Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı Covid aşısı polemiği geri döndü: Elon Musk’ın sözleri tartışma yarattı
Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı Sakatlanan rakibine acıyınca boyunun ölçüsünü aldı
Arsene Wenger’den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum Arsene Wenger'den A Milli Futbol Takımı hakkında dikkat çeken yorum

12:35
Canlı yayına damga vuran an Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
Canlı yayına damga vuran an! Bakan Fidan aniden frene bastı: Burada durayım ben
12:33
Yasak aşkta kanlı son Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
Yasak aşkta kanlı son! Kocası öldürdü, aldatan kadın cinayeti üstlendi
11:44
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan’dan ilk görüntü
Aylık geliri dudak uçuklatmıştı! Gözaltına alınan eski hakem Elif Karaarslan'dan ilk görüntü
11:41
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
Mezarlıkta geç gelen telefon, genç kadının sonu oldu
11:30
Bakan Fidan, ABD ve İran’ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı Mesele Hürmüz değilmiş
Bakan Fidan, ABD ve İran'ın anlaşamadığı tek konuyu açıkladı! Mesele Hürmüz değilmiş
11:25
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
40 günlük savaşın maliyeti 11,5 milyar dolara ulaştı
11:23
Dünya Kupası’ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
Dünya Kupası'ndan ekonomiye 80 milyar dolarlık katkı
11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:41
Ne yaptın sen Mehmet Topal Bütün ülke onu konuşuyor
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
Advertisement
