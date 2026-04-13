Süheyl Ünver Sergisi Açıldı

Mehmet ALA/ İSTANBUL, 'MAZİMİZİN Bekçisi Ahmet Süheyl Ünver' sergisi açılış programında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bizler üstadımızın 'mazisine sahip çıkan istikbaline yön verir' düsturuyla hareket ediyoruz. Nesiller ve devirler arasındaki ilim, irfan, estetik köprüleri kurma amacıyla ortaya koyduğu hedefler bugün de önemini korumaktadır. Çünkü biliyoruz ki kökleriyle bağını koparan toplumların geleceğe güvenle yürüyebilmesi mümkün değildir. Bu sergi vesilesiyle yalnızca Ahmet Süheyl Ünver hocamızı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun temsil ettiği ilim, estetik ve vefa anlayışını da yeniden hatırlıyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde 'Mazimizin Bekçisi Ahmet Süheyl Ünver' sergisinin açılışına katıldı. Programa Bakan Ersoy'un yanı sıra Yazma Eserler Başkanı Coşkun Yılmaz, İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer, AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu ve çok sayıda kişi katıldı. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, "Bugün burada kültür ve medeniyet hafızamızın en kıymetli isimlerinden biri olan hekim kimliğinin yanı sıra tarihçi ve sanatçı kimliğiyle de tarihimize iz bırakan Süheyl Ünver hocamızın vefatının 40. yılında yad etmek ve onun eşsiz mirasını gün yüzüne çıkaran 'Mazinin Bekçisi: Süheyl Ünver' sergisinin açılışını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz" diye konuştu.

'SÜHEYL ÜNVER HOCAMIZ BİR HAFIZA MİMARIDIR'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün açılışını yaptığımız bu sergi, bu büyük gayretin anlamlı bir sonucudur. Çünkü bu sergi, bir ömrünü unutmamak ve unutturmamak ideallerine adamış büyük bir tıp ve kültür insanının hikayesini anlatmaktadır. Süheyl Ünver hocamız yalnızca bir hekim ya da akademisyen değil, aynı zamanda bir hafıza mimarıdır. Küçük yaşlardan itibaren gördüğü, duyduğu, öğrendiği her şeyi kayıt altına almış; notları, çizimleri, belgeleriyle ve arşivleriyle adeta yaşayan bir kültür atlası oluşturmuştur. Kıymetli hocamız 1974 yılında şahsi arşivinin bin 800'e yakın defterini, bin 250 dosyasını, 108 şahsi eşyasını, 63 levhasıyla Hoca Ali Rıza Bey'e dair 155 dosyadan oluşan hatırı sayılır bir kısmını Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi'ne bağışlamıştır" ifadelerini kullandı.

'TARİHİMİZE, KÜLTÜRÜMÜZE VE SANATIMIZA KATTIĞI DEĞERİN KIYMETİ ÖLÇÜLEMEZ'

Bakan Ersoy, "Bu külliyat bugün bizlerle yalnızca bir arşiv değil, bir medeniyetin nabzını tutan eşsiz de bir kaynak sunmaktadır. Şehir hafızasından sanat tarihine, folklordan tıp tarihine kadar uzanan bu geniş birikim, onun ne denli ileri görüşlü bir bilim insanı olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bugün dijital arşivleri, veri yönetimi etkinliğini ve kültürel mirasını korunmasını konuştuğumuz bir çağda onun bundan neredeyse bir asır önce ortaya koyduğu yaklaşım bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Ülkemizde Ordinaryüs unvanını alan ender bilim insanları arasında da yer alan Süheyl Ünver hocamız dünyanın dört bir yanından da ödüllere layık görülmüştür. Ordinaryüs Profesör Doktor Süheyl Ünver 2016 yılında da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında Vefa Ödülü'ne layık görülmüştür. Onun tarihimizde, kültürümüze ve sanatımıza kattığı değerin kıymeti ölçülemez. Ancak 1985 yılında da kendisine Kültür Bakanlığımızın Büyük Ödülü takdim edilmişti" dedi.

'ÖZEL KİTABIMIZI DA İKİ AY İÇERİSİNDE YAYINLAMIŞ OLACAĞIZ'

Bakan Ersoy, "Bizler üstadımızın 'mazisine sahip çıkan istikbaline yön verir' düsturuyla hareket ediyoruz. Nesiller ve devirler arasındaki ilim, irfan, estetik köprüleri kurma amacıyla ortaya koyduğu hedefler bugün de önemini korumaktadır. Çünkü biliyoruz ki kökleriyle bağını koparan toplumların geleceğe güvenle yürüyebilmesi mümkün değildir. Bu sergi vesilesiyle yalnızca Ahmet Süheyl Ünver hocamızı anmakla kalmıyor, aynı zamanda onun temsil ettiği ilim, estetik ve vefa anlayışını da yeniden hatırlıyoruz. Bu kıymetli külliyatı gençlerimizin görmesini çok isterim. İnanıyorum ki bu sergi ziyaretçilerine yalnızca geçmişi göstermekle kalmayacak, aynı zamanda onları düşünmeye, araştırmaya ve bu büyük mirasa sahip çıkmaya davet edecektir. Bu büyük kültür insanının hatırasına yapacağımız faaliyetler bu sergiyle de sınırlı olmayacak. Sergi süresince kıymetli hocamızı yakından tanıyan uzman konukların, talebelerinin ve dostlarının hatıralarıyla programlar düzenleyeceğiz. Kıymetli hocamız adına hazırladığımız özel kitabımızı da iki ay içerisinde yayınlamış olacağız" diye konuştu.

'BU SERGİDE ÇOK DEĞERLİ ESERLERİMİZİ GÖRECEĞİZ'

Açılışta konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, "Süheyl Ünver Hocamız, tıp doktorluğunun yanında kültür ve sanat hayatımıza eşsiz eserleriyle iz bırakmış bir hocamız. Bu sergide çok değerli eserlerimizi göreceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, kültür ve turizm bakanlığımızın çalışmalarının son dönemde Türkiye'de sanat, kültür alanında birçok güzel çalışmaya imza atılmıştır. Özellikle Türkiye'de yurt dışından Türkiye'ye ait olan eserlerin Türkiye'ye getirilmesi konusunda çok üstün çalışmalar ve çabalar olmuştur. Ben bunu çok değerli buluyorum" dedi.