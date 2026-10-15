Sulina açıklarında 2 gemiye İHA saldırısı yapıldığı, 8 kişinin kayıp olduğu belirtildi

Sulina açıklarında 2 gemiye İHA saldırısı yapıldığı, 8 kişinin kayıp olduğu belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Romanya'nın Karadeniz kıyısındaki Sulina açıklarında 2 ticari gemiye İHA saldırısı düzenlendiği ifade edildi. Komorlar bayraklı gemide yangın çıktığı, San Marino bayraklı gemideki 12 mürettebattan 4'ünün kurtarıldığı, 8 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Romanya'nın Karadeniz kıyısı açıklarında San Marino ve Komorlar bayraklı 2 ticari gemiye insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği ifade edildi.
Romanya medyası, ülkenin Karadeniz kıyısında bulunan Sulina kenti açıklarında Komorlar bayraklı ticari geminin gece saatlerinde İHA saldırısına uğradığını ve gemide yangın çıktığını belirtti.
Gemi mürettebatının tahliye edildiği ve güvende olduğu bildirildi.
Sabah saatlerinde ise yine Sulina açıklarında San Marino bayraklı diğer ticari gemiden yardım çağrısı alındığı, yangın çıkan gemiye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.
İkinci gemide bulunan 12 mürettebattan 4'ünün kurtarıldığı, 8 kişinin kayıp olduğu belirtildi.
Bu arada, ulusal medya, sabah saatlerinde Sulina hava sahası yakınlarında tespit edilen İHA'nın kısa süre sonra Romanya sınırından çıktığı bilgisine ulaşıldığını kaydetti.
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