Sultangazi Belediyesi ilçe sakinlerine Çanakkale'yi gezdirdi

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Sultangazi Belediyesi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtmak için düzenlediği geziler kapsamında ilçe sakinlerini Çanakkale'ye götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kültür gezileri kapsamında vatandaşlar Çanakkale'nin önemli yerlerini rehberler eşliğinde gezme fırsatı buldu.

Çanakkale Savaşları'nın geçtiği yerleri ve şehitlikleri ziyaret eden katılımcılar zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Çanakkale'nin tarihteki yerinin apayrı olduğunu belirtti.

Dursun, burasının bir milletin nasıl canını hiçe sayarak zafere ulaştığının, imkansızlıklar içindeki bir milletin küllerinden nasıl doğduğunun canlı bir göstergesi olduğunu kaydederek, "Türk kahramanlık tarihinin en onur verici zaferi olan Çanakkale'nin manevi atmosferini komşularımız da tatsın istedik. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ebediyete intikal eden kahramanlarımızı ve vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Komşularımızın tarihe tanıklık etmesi ve yeni yerler keşfetmesi için kültür gezilerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.