Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi

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Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel program düzenlendi. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde şehit ve gazilerin anıldığını belirtti. Programda ayrıca 15 Temmuz temalı film gösterimi yapıldı. Dursun, hain kalkışmaların Türkiye'nin birliğini ve devletini sarsamayacağını vurguladı.

16.07.2024 02:21
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Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne özel program düzenlendi. Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bugün 15 Temmuz'un 8'inci yıldönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Sultangazi meydanlarındayız. 8 yıl önce olduğu gibi milletin haykırdığı o hain kalkışmaya karşı dik duran ve 'Biz buradayız, bu vatan toprağı bizimdir' diyen, o hain kalkışmanın millet karşısında diz çöktüğü yılın yıl dönümündeyiz. Hainler şunu bilsinler ki artık devran döndü" dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıldönümünde şehit ve gaziler tüm yurtta olduğu gibi Sultangazi'de de anıldı. Anma programı Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başladı. Ardından mehter takımı tarafından konser verildi. 15 Temmuz Özel Bilgi Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerinin takdim edilmesiyle devam etti. Programda 15 Temmuz temalı film gösterimi de yapıldı.15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda gerçekleşen programa Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İNSANLAR BU HAİN KALKIŞMAYA KARŞI CESARETLERİNİ GÖSTERMİŞ OLDU"

Dursun, "Bugün 15 Temmuz'un 8'inci yıldönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Sultangazi meydanlarındayız. 8 yıl önce olduğu gibi milletin haykırdığı o hain kalkışmaya karşı dik duran ve 'Biz buradayız, bu vatan toprağı bizimdir' diyen, o hain kalkışmanın millet karşısında diz çöktüğü yılın yıl dönümündeyiz. Hainler şunu bilsinler ki artık devran döndü. 15 Temmuz'da nasıl millet bu hain kalkışma karşısında vatana devlete ve millete sahip çıktıysa bundan sonrada aynı şekilde çıkacaktır. Ama bizlerde her şeye karşı uyanık olmalıyız. Hiçbir şey bitti diye düşünmemeliyiz. Hainler her zaman kendi başlarına yalnız bırakmalıyız. O gün 15 Temmuz'da Türkiye'nin her yerinde meydanlarda, sokaklarda, caddelerde, insanlar bu hain kalkışmaya karşı cesaretlerini göstermiş oldu. Hiç ummadıkları yerlerden kurşunlar geldi. F-16'lardan helikopterlerden kurşunlar geldi. Ama o kurşunlara karşı göğüslerini siper ettiler, şehit oldular, gazi oldular. Ama bu toprakları terk etmediler hainlere bırakmadılar" dedi.

Dursun, son olarak şunları söyledi:

"Bu ve benzeri hain kalkışmalar FETÖ terör örgütünün bir kalkışmasıydı. Devletin kılcal damarlarını nüfuz etmiş bir FETÖ kalkışmasıydı. Bu ve benzeri mihraklar bilsinler ki kendilerini kim desteklerse desteklesin, Türkiye'nin içerisinden Türkiye'nin dışından hamileri kim olursa olsun millet burada devlet burada ve hep burada kalacak."

Sultangazi\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika

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