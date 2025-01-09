Sokak ortasında kanlı infaz! Ölümden kaçış anı kamerada

biri hapse diğeri Mezara sonuç

nuri yildiz:

Sonuç şu: Husumetlisi deniliyor haberde..Yani ölen kişi ile vuran kişi arasında daha önce bir olay olmuş T.C ceza kanunu ise şahsı cezalandırmanın sonraya bırakılması HGB vermişki şahıs dışarıda geziyor..Sonuç ise herkes kendi adaletini kendisi veriyor .