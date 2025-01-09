Sokak ortasında kanlı infaz! Ölümden kaçış anı kamerada - Son Dakika
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Sokak ortasında kanlı infaz! Ölümden kaçış anı kamerada

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İstanbul Sultangazi'de bir şahsın sokak ortasında husumetlileri tarafından öldürüldü. Öldürülen şahıs ile husumetlileri arasında yaşanan kovalamaca anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

09.01.2025 12:47
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İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde iş yerinden kahvaltılık almaya giden İ.B'nin peşine husumetlileri takıldı. Bu kişilerden kaçan İ.B, yaşanan kovalamacanın ardından silahla vuruldu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İ.B'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için yaptığı çalışma sürüyor.

Sokak ortasında kanlı infaz! Dehşet anları saniye saniye kamerada

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, İ.B. ile husumetlileri arasında yaşanan kovalamaca anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, İ.B'nin koşarak kaçtığı, bir şüphelinin de peşinden koştuğu anlar yer alıyor.

Sokak ortasında kanlı infaz! Ölümden kaçış anı kamerada
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sokak ortasında kanlı infaz! Ölümden kaçış anı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Murat Avci:
    ülkede ne hukuk kaldı nede asayiş 28 1 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    biri hapse diğeri Mezara sonuç 29 0 Yanıtla
    nuri yildiz:
    Sonuç şu: Husumetlisi deniliyor haberde..Yani ölen kişi ile vuran kişi arasında daha önce bir olay olmuş T.C ceza kanunu ise şahsı cezalandırmanın sonraya bırakılması HGB vermişki şahıs dışarıda geziyor..Sonuç ise herkes kendi adaletini kendisi veriyor . 0 0
  • mert çelik:
    alıstık 27 1 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Millet bitti bunaldı bu ülkede yaşamak artık ölümdende çok daha zor hale geldi 22 senede gelinen nokta bu 12 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    silahsız gezen 1 ben kaldım sanırım 14 0 Yanıtla
  • poyraz can:
    ülkeyi mahvettiler artık bu kiri ne çamaşır suyu ne de cumhurun sözleri temizler. komple tımarhaneye döndü memleket. ne hoş görü ne saygı var. 13 1 Yanıtla
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