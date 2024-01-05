 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi Gastrofest Başladı: Şeflerin Sürdürülebilir Tatları - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi Gastrofest Başladı: Şeflerin Sürdürülebilir Tatları

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Şefler Zirvesi iş birliğiyle düzenlenen Gastrofest, 'Şeflerin Sürdürülebilir Tatları' temasıyla başladı. Festivalde, usta şefler, gastronomi fakültesi ve aşçılık meslek lisesi öğrencileriyle birlikte kadınlar arasında yemek yarışmaları düzenlendi. Festivalde ayrıca lise ve üniversite öğrencileri de hünerlerini sergileyecek. Yarışmada dereceye girenler çeşitli ödüller kazandı. Festival boyunca misafirlere yöresel ikramlar sunulacak.

Sultangazi Gastrofest Başladı: Şeflerin Sürdürülebilir Tatları
05.01.2024 - 15:14,
Abone Ol

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Şefler Zirvesi iş birliği ile 2'ncisi düzenlenen  Gastrofest bu yıl 'Şeflerin Sürdürülebilir Tatları' temasıyla başladı. 3 gün sürecek festival 210 kadının yarışıyla başlarken ikinci ve üçüncü günde ise lise ve üniversite öğrencileri hünerlerini sergileyecek.

Usta şeflerin, gastronomi fakültesi ve aşçılık meslek lisesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen ve kadınların en iyi yemeği yapmak için 3 farklı kategoride yarıştığı Sultangazi Gastrofest, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda bugün başladı.

'Şeflerin Sürdürülebilir Tatları' temasıyla düzenlenen festivalin açılışına, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Gastronomi Şefler Federasyonu Başkanı Salih Güney ve vatandaşlar katıldı. 3 gün sürecek festivalin ilk günü 85 kişi ana yemek kategorisinde, 50 kişi hamur işi kategorisinde ve 75 kişi ise tatlı kategorisinde olmak üzere toplamda 210 kadın kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın jüri üyeliğini ise Sultangazi Belediye Başkanı Av. Dursun, yapılan yemeklerin tek tek tadına bakarak Gastronomi Şefler Federasyonu üyeleri ile birlikte ilk üçe girenleri belirledi.  Ana yemekte 1'inci Şermin Güney, 2'nci Rabia Dursun 3'üncü ise Rabiya Metne oldu. Hamur işi kategorisinde 1'inci Emel Yalçınkaya, 2'nci Gülperi Küpeli 3'üncü Diber Karadeniz oldu. Tatlı kategorisinde 1'inci Esra Akçakaya, 2'nci Damla Moğol 3'üncü İse Rukiye Kaymaz oldu. Birincilere airfryer, ikincilere kahve makinesi ve üçüncülere de hamur yoğurma makinesi hediye edildi. Festival boyunca misafirlere mehir, keledoş, yuvalama, müceddere gibi yöresel ikramlar yapılacak.

"7'DEN 70'E HERKESİN KENDİ YAPTIĞI YEMEKLER SERGİLENECEK"

Son zamanlarda aşçıların yeme içme faaliyetlerinin çok yoğun olduğu ve insanların bu konuda ilgilerinin çok yüksek olduğu bir dönemde Sultangazi'de gastronomiye dair festivalin olması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Av. Dursun, "Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün Sultangazideyiz. Sultangazi'de gastrofestin 2'ncisini düzenliyoruz. Gastronomi festivali güzel bir festival. Geçen sene çok güçlü bir şekilde geçmişti ama bugün artık alışkanlıkla ikincisinin daha güçlü bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Gastronomi Şefler Fedarasyonu'nun işin içerisinde olduğu onların güçlü bir şekilde sürece sahip çıktıkları bir festival. Sadece hanımlara dahil değil. Türkiye'nin en önemli şeflerinin burada olduğu ve dünyada da çeşitli ödüller aldıkları bugünde bu maharetlerini Sultangazi'de sergileyecekler. Bu festival pazar gününe kadar devam edecek. Sultangazi Etkinlik Alanında festivallerimize güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bazen hemşehri programlarında bazen gençlerle teknoloji programlarında buluşuyoruz. Usta ellerden burada çok güzel şeyler göreceğiz. Bütün halkın katıldığı yarışmaların olması bizim için çok önemli husus. 7'den 70'e herkesin kendi yaptıkları yemekler sergilenecek. Kazananlara çeşitli ödüller vereceğiz. Gastronomi festivaline katılmak isteyen herkesi Sultangazi'ye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MUTFAĞINI TANITMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından katılımcılarının olduğunu söyleyen Gastronomi Şefler Federasyonu Başkanı Salih Güney ise "Bugün Sultangazi'de düzenlediğimiz Uluslararası Şefler Zirvesi Yemek Fuarı var. Lise ve üniversiteden oluşan ustalarımızdan oluşan bir ekibimiz olduğu için etkinlik 3 gün boyunca devam edecektir. Bu fuarımızda amacımız yerelden yöresele birçok yemeğimizi Türk mutfağını tanıtmak. Ayrıca Türk mutfağı verilerini katmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde" şeklinde konuştu.

Limoncello tiramisu tatlısıyla yarışmaya katılan Çağla Arslan da " Sunumda gördüğüm kadarıyla böyle bir tatlı yok. Sürekli ev baklavası var. Ben değişiklikten yanayım. Birinciliğe oynuyorum. Bu tarz etkinliklere ilk defa katıldım ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinlikler sayesinde değişik lezzetler buluşuyor" dedi.

Havuç dilimli baklava yapan Nur Akıcı ise "Sultangazi'de oturuyorum. Umarım ben kazanırım. Belediyemiz sayesinde en azından ev hanımlarının vakti doluyor. Canları sıkılmıyor. Böyle şeyler daha çok olursa daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Sultangazi, Gastronomi, Yemek, Festival, Etkinlik, Belediye, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi Gastrofest Başladı: Şeflerin Sürdürülebilir Tatları - Son Dakika


15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:17
Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:08
MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:06
Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53
Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21
İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15
Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:17 Galatasaray'da Mauro Icardi depremi! Bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak
15:06 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın Ani Ölümü Sanat Camiasını Yasa Boğdu
15:08 MHP'den basın mensuplarına yeşil pasaport teklifi! 2 kriterleri var
15:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sözümüzü yerine getirdik
14:53 Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay kararına ilişkin değerlendirme: AYM ile derin görüş ayrılıklarımız olduğu bir gerçek
13:21 İYİ Partili isim görüntüleri paylaştı: Ferrari polisin oyuncağı olmuş adeta, CİMER'e şikayette bulundum
13:15 Komşu cinayeti davasında yeni gelişme! Baba ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
13:03 Gazeteci Fatih Altaylı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 16:06:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi Gastrofest Başladı: Şeflerin Sürdürülebilir Tatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement