Sultangazi Gastrofest Başladı: Şeflerin Sürdürülebilir Tatları

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Şefler Zirvesi iş birliği ile 2'ncisi düzenlenen Gastrofest bu yıl 'Şeflerin Sürdürülebilir Tatları' temasıyla başladı. 3 gün sürecek festival 210 kadının yarışıyla başlarken ikinci ve üçüncü günde ise lise ve üniversite öğrencileri hünerlerini sergileyecek.

Usta şeflerin, gastronomi fakültesi ve aşçılık meslek lisesi öğrencilerinin katılımı ile gerçekleşen ve kadınların en iyi yemeği yapmak için 3 farklı kategoride yarıştığı Sultangazi Gastrofest, Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı'nda bugün başladı.

'Şeflerin Sürdürülebilir Tatları' temasıyla düzenlenen festivalin açılışına, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Gastronomi Şefler Federasyonu Başkanı Salih Güney ve vatandaşlar katıldı. 3 gün sürecek festivalin ilk günü 85 kişi ana yemek kategorisinde, 50 kişi hamur işi kategorisinde ve 75 kişi ise tatlı kategorisinde olmak üzere toplamda 210 kadın kıyasıya yarıştı.

Yarışmanın jüri üyeliğini ise Sultangazi Belediye Başkanı Av. Dursun, yapılan yemeklerin tek tek tadına bakarak Gastronomi Şefler Federasyonu üyeleri ile birlikte ilk üçe girenleri belirledi. Ana yemekte 1'inci Şermin Güney, 2'nci Rabia Dursun 3'üncü ise Rabiya Metne oldu. Hamur işi kategorisinde 1'inci Emel Yalçınkaya, 2'nci Gülperi Küpeli 3'üncü Diber Karadeniz oldu. Tatlı kategorisinde 1'inci Esra Akçakaya, 2'nci Damla Moğol 3'üncü İse Rukiye Kaymaz oldu. Birincilere airfryer, ikincilere kahve makinesi ve üçüncülere de hamur yoğurma makinesi hediye edildi. Festival boyunca misafirlere mehir, keledoş, yuvalama, müceddere gibi yöresel ikramlar yapılacak.

"7'DEN 70'E HERKESİN KENDİ YAPTIĞI YEMEKLER SERGİLENECEK"

Son zamanlarda aşçıların yeme içme faaliyetlerinin çok yoğun olduğu ve insanların bu konuda ilgilerinin çok yüksek olduğu bir dönemde Sultangazi'de gastronomiye dair festivalin olması gerektiğini söyleyen Belediye Başkanı Av. Dursun, "Öncelikle teşekkür ediyorum. Bugün Sultangazideyiz. Sultangazi'de gastrofestin 2'ncisini düzenliyoruz. Gastronomi festivali güzel bir festival. Geçen sene çok güçlü bir şekilde geçmişti ama bugün artık alışkanlıkla ikincisinin daha güçlü bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Gastronomi Şefler Fedarasyonu'nun işin içerisinde olduğu onların güçlü bir şekilde sürece sahip çıktıkları bir festival. Sadece hanımlara dahil değil. Türkiye'nin en önemli şeflerinin burada olduğu ve dünyada da çeşitli ödüller aldıkları bugünde bu maharetlerini Sultangazi'de sergileyecekler. Bu festival pazar gününe kadar devam edecek. Sultangazi Etkinlik Alanında festivallerimize güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Bazen hemşehri programlarında bazen gençlerle teknoloji programlarında buluşuyoruz. Usta ellerden burada çok güzel şeyler göreceğiz. Bütün halkın katıldığı yarışmaların olması bizim için çok önemli husus. 7'den 70'e herkesin kendi yaptıkları yemekler sergilenecek. Kazananlara çeşitli ödüller vereceğiz. Gastronomi festivaline katılmak isteyen herkesi Sultangazi'ye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MUTFAĞINI TANITMAK İSTİYORUZ"

Türkiye'nin çeşitli illerinden ve yurt dışından katılımcılarının olduğunu söyleyen Gastronomi Şefler Federasyonu Başkanı Salih Güney ise "Bugün Sultangazi'de düzenlediğimiz Uluslararası Şefler Zirvesi Yemek Fuarı var. Lise ve üniversiteden oluşan ustalarımızdan oluşan bir ekibimiz olduğu için etkinlik 3 gün boyunca devam edecektir. Bu fuarımızda amacımız yerelden yöresele birçok yemeğimizi Türk mutfağını tanıtmak. Ayrıca Türk mutfağı verilerini katmak istiyoruz. Hedefimiz bu yönde" şeklinde konuştu.

Limoncello tiramisu tatlısıyla yarışmaya katılan Çağla Arslan da " Sunumda gördüğüm kadarıyla böyle bir tatlı yok. Sürekli ev baklavası var. Ben değişiklikten yanayım. Birinciliğe oynuyorum. Bu tarz etkinliklere ilk defa katıldım ve faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tarz etkinlikler sayesinde değişik lezzetler buluşuyor" dedi.

Havuç dilimli baklava yapan Nur Akıcı ise "Sultangazi'de oturuyorum. Umarım ben kazanırım. Belediyemiz sayesinde en azından ev hanımlarının vakti doluyor. Canları sıkılmıyor. Böyle şeyler daha çok olursa daha güzel olur" ifadelerini kullandı.