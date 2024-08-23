Sümela Manastırı'nda 11. ayin düzenlendi - Son Dakika
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Sümela Manastırı'nda 11. ayin düzenlendi

Sümela Manastırı\'nda 11. ayin düzenlendi

Trabzon'un Maçka ilçesinde bulunan tarihi Sümela Manastırı'nda, Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis'in yönettiği 11. ayin gerçekleştirildi. Ayine katılanlar, Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olan bu özel günde bir araya geldi. Ayin öncesi güvenlik önlemleri alınırken, katılımın geçmiş yıllara göre düşük olduğu gözlendi.

23.08.2024 13:04
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TRABZON'un Maçka ilçesindeki tarihi Sümela Manastırı'nda, Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis'in yönettiği 11'inci ayin yapıldı.

Hristiyan aleminde 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kabul edilen ve kutsal sayılan yıl dönümünde Hristiyan Ortodokslar tarafından yapılan ayine katılacaklar, sabah saatlerinde minibüslerle tarihi Sümela Manastırı'na geldi. Manastırın içi ve çevresinde jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Bu yıl 11'incisi düzenlenen ayin öncesi manastırın girişine gelen ziyaretçiler, Trabzon Valiliği tarafından verilen giriş kartlarıyla kontrollü şekilde içeri alındı. Fener Rum Patriği Bartholomeos'un bu yıl katılmadığı, Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis'in yönettiği ayinde kontenjan ayrılan yaklaşık 100 kişi yer aldı. Önceki yıllarda 15 Ağustos'ta düzenlenen ve bu yıl 23 Ağustos'a ertelenmesi kararı alınan ayine katılımın geçen dönemlere göre düşük olduğu gözlendi.

'DÜNYADA DAİMİ BARIŞIN TESİSİ İÇİN DUA ETMEKTEYİZ'

Gelibolu Metropoliti Stefanos Dinidis konuşmasında, ayine bu yıl katılmayan Patrik Bartholemeos'un selamlarını iletti. Dinidis, "Biz bu toprakları paylaşan Müslümanlar ve Hristiyanlar ile yurt dışından gelen Ortodoks konuklarımızla birlikte, Meryem Ana'nın yüksek huzurunda toplandık. Ülkemizde ve dünyada daimi barışın ve dayanışmanın tesisi için dua etmekteyiz. Devletimizin izni ve yardımları ile gerçekleşen bugünkü ayinimiz için Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a, Sayın Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'a, Sayın Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'a saygı ve şükranlarımızı arz ederiz. Değerli Maçka halkının misafirperverliğinden dolayı minnettarız. Bu düşüncelerle Müslüman kardeşlerimizi ve bütün ziyaretçileri selamlar, hepinize sıhhat ve afiyetler dilerim" dedi.

Konuşmanın ardından ilahiler okundu, kutsanan ekmek ve şarap katılımcılara dağıtıldı. Ayinin sona ermesiyle tarihi manastır, yeniden ziyarete açıldı.

Kaynak: DHA

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