Suna Pekuysal'ın Vefatı Üzerine 17 Yıl - Son Dakika
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Suna Pekuysal'ın Vefatı Üzerine 17 Yıl

22.07.2025 13:40
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Usta sanatçı Suna Pekuysal, 2008 yılında vefatının üzerinden 17 yıl geçti. Sanata katkıları unutulmadı.

Vahşi Kız oyununda canlandırdığı "hizmetçi kız" rolüyle dikkati çeken, Lüküs Hayat operetinde uzun yıllar Zihni Göktay ile aynı sahneyi paylaşan usta sanatçı Suna Pekuysal'ın vefatının üzerinden 17 yıl geçti.

İstanbul'da 24 Ekim 1933'te "Suna Belener" ismiyle dünyaya gelen sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Şan ve Bale Bölümünde öğrenim görürken, İstanbul Şehir Tiyatrosunun çocuk bölümünde sahnelenen "Artist Aranıyor" oyununda ilk kez izleyiciyle buluştu.

Cahide Sonku, Bedia Muvahhit, Vasfi Rıza Zobu, Hazım Körmükçü, Talat Artemel, Reşit Gürzap, Mahmut Moralı ve Şevkiye Mav'ın öğrencisi olan Pekuysal, daha sonra İstanbul Şehir Tiyatroları dram bölümü kadrosuna geçti ve "Vahşi Kız" oyununda "hizmetçi kız" rolünü oynadı.

Pekuysal, 1954'te Elmer Rice'ın "Sokakta", 1956'da Henrik Ibsen'in "Peer Gynt", 1959'da Noel Coward'ın "Ne Umurum", 1961'de Flers-Caillavet'nin "Yufka Yüreklinin Biri", 1964'te Hidayet Sayın'ın "Topuzlu", 1965'te Haldun Taner'in "Eşeğin Gölgesi", 1968'de Shakespeare'in "Romeo ile Juliet" ve 1976'da "Kısasa Kısas" oyunlarında rol aldı.

"Güzeller Resmi Geçidi" filminde seslendirme yaptı

Oyunculuğun yanında Arkası Yarın adlı radyo tiyatrosunda seslendirmeler de yapan usta sanatçı, radyo temsillerine duyduğu özlemi, "Bak şunun altını çizerek söylüyorum, radyodaki o temsiller vardı ya bir ömürdü onlar benim için. Bugün çağırsalar, 'Haydi gel Suna Pekuysal' deseler, koşarım yine. Koşmak ne kelime, uçarım, uçarım." sözleriyle dile getirmişti.

Pekuysal, Türkan Şoray'ın rol aldığı, 1961 yapımı "Güzeller Resmi Geçidi" filmine seslendirme sanatçısı olarak katkıda bulundu.

Oyuncu Ergun Köknar ile 1964'te evlenen Pekuysal, 1970-1973 yıllarında eşiyle kurduğu Üsküdar Oyuncuları Topluluğunun oyunlarında rol aldı.

Suna Pekuysal, Fakir Baykurt'un uyarlaması "Tırpan"daki rolüyle 1980'de "Avni Dilligil" ve "Ulvi Uraz" ödüllerine değer görüldü.

İstanbul Şehir Tiyatrolarında 1984'te sahnelenen ve Haldun Dormen'in sahneye koyduğu "Lüküs Hayat" operetinde uzun yıllar Zihni Göktay ile aynı sahneyi paylaşan sanatçı, bu rolüyle 1986 Sanat Kurumu ve 1987 İsmail Dümbüllü ödüllerini kazandı.

Yaşam Boyu Onur Ödülü aldı

Sanatçı ayrıca, 1998 Afife Tiyatro Ödülleri- Nisa Serezli Aşkıner "Yaşam Boyu Başarı Ödülü", 2000 "Belkıs Dilligil Onur Ödülü", 2001 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Yaşam Boyu Onur Ödülü" ve 2003 "Muhsin Ertuğrul Tiyatro Emek Ödülü"ne değer görüldü.

Pekuysal, emekliliğinin ardından Şehir Tiyatrolarında Joseph Kesselring'in yazdığı ve Çetin İpekkaya'nın yönettiği "Ahududu" adlı oyunda konuk sanatçı olarak rol aldı.

"Yeter Anne", "Kadın Savcısı" ve "Ekmek Teknesi" adlı dizilerde de izleyici karşısına çıkan Pekuysal, sanat hayatına 250'den fazla oyun, 100'e yakın sinema filminde başrol ve yan roller sığdırdı.

İstanbul'da 22 Temmuz 2008'de vefat eden Pekuysal'ın rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

"Can Yoldaşı" (1952), "Halıcı Kız" (1953), "Yaprak Dökümü" (1958), "Bir Bahar Akşamı" (1961), "Otobüs Yolcuları" (1961), "Zavallı Necdet" (1961), "Cilali İbo Zoraki Baba" (1961), "Minnoş" (1961), "Hayat Bazen Tatlıdır" (1962), "Küçük Hanımın Kısmeti" (1962), "Küçük Hanım Avrupa'da" (1962), "Küçük Hanımın Şoförü" (1962), "Aşk Güzeldir" (1962), "Neşemizi Bulalım" (1962), "Yedi Kocalı Hürmüz" (1963), "Kiralık Koca" (1963), "Şoförler Kralı" (1964), "Yalancının Mumu" (1965), "Çalıkuşu" (1966), "Trafik Belma" (1967), "Kadın Değil, Baş Belası" (1968), "Kanlı Nigar" (1968), "Ayşecik-Yuvanın Bekçileri" (1969), "Küçük Hanımın Şoförü" (1970), "Keloğlan Aramızda" (1971), "Hayat Sevince Güzel" (1971), "Keloğlan" (1971), "Keloğlan ve Can Kız" (1972), "Ben Bir Garip Keloğlanım" (1976), "İnşaat" (2003), "Hırsız Var" (2005)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suna Pekuysal'ın Vefatı Üzerine 17 Yıl - Son Dakika

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