Super Bowl'da Filistin ve Sudan Bayrakları ile Protesto - Son Dakika
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Super Bowl'da Filistin ve Sudan Bayrakları ile Protesto

Zül-Qarnain Nantambu, Super Bowl devre arası gösterisinde Müslümanlarla dayanışma için bayrak açtı.

13.02.2025 11:46
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ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Super Bowl" karşılaşmasının devre arasındaki canlı yayınlanan gösteri esnasında Filistin ve Sudan bayrakları açarak, ülke gündemine oturan Amerikalı Müslüman Zül-Qarnain Nantambu, bu eylemi zulüm altındaki Müslümanlarla dayanışma için yaptığını belirtti.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Nantambu, ABD'de 127 milyonu aşkın kişinin izlediği Super Bowl'un geleneksel devre arası gösterisi sırasında, dansçıların arasına karışarak Sudan ve üzerinde Gazze yazan Filistin bayrakları açtı.

Şampiyonluk maçının devre arasında ünlü bir sanatçının sahne aldığı gösterinin bu yılki yıldızı Pulitzer Müzik Ödülü sahibi Amerikalı repçi Kendrick Lamar oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da statta olduğu bir anda, dansçıların arasından çıkan Nantambu, elbisesinin içinde sakladığı Sudan ve Filistin bayraklarını sallamaya başladı.

Birçok kişi önce bu eylemi gösterinin bir parçası sansa da 41 yaşındaki Nantambu'nun görevliler kendisini saha dışına çıkartana kadar salladığı bayraklar, defalarca canlı yayın görüntülerinde yer aldı.

Bu anları cep telefonlarıyla kaydeden tribünlerdeki seyircilerin paylaşımları ise maçın ikinci yarısı başladığı sırada sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

"Eylemi yapmaya provalar sırasında karar verdim"

ABD'li ünlü rep ve hip-hop sanatçısı Kendrick Lamar'ın sahne ekibine katılan Nantambu, gösteriden iki hafta önce provalara başladıklarını ve günde 5 ile 8 saat çalıştıklarını söyledi.

"Üçüncü provada burada sağa sola zıplamaktan daha önemli bir iş için bulunduğumu hissettim." diyen Nantambu, bunu Gazze'deki baskı ve katliama dikkat çekmek için bir fırsata çevirmeye karar verdiğini anlattı.

Önceleri gözlerinin altına "Özgür Gazze" yazıp canlı yayın sırasında objektiflerin önüne geçmeyi düşünen Amerikalı Müslüman eylemci, koreografi sırasında dalgalanan bayrakları görünce "Büyük zulümler, baskılar ve hüzün içinde olan Müslüman kardeşlerimiz" diye tanımladığı Sudan ve Filistin halklarının bayraklarını kullanma fikrinin aklına geldiğini kaydetti.

"Bu bayrakları Başkan'ın, fenomenlerin, milyonerlerin, milyarderlerin ve dünyanın gözleri önünde, onlar istemezken dalgalandırmak ve böylece zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimle dayanışma içinde olmak çok önemliydi." şeklinde konuşan Nantambu, bu eylemi Gizli Servis, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yoğun önlemlerine rağmen gerçekleştirebilmesini ise "Allah'ın lütfu" olarak değerlendirdi.

Nantambu'dan, ABD Başkanı Trump'a Gazze çağrısı

Bir önceki ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği para ve silahlarla Gazze'deki yıkıma yeşil ışık yaktığını aktaran Nantambu, yeni Başkan Trump'ın Gazzelileri yerlerinden etmekten bahsettiğini hatırlatarak, "Allah'a, onun kalbini ve zihnini değiştirerek empati kurmasını ve acı çeken bu insanlara merhamet göstermesini sağlasın diye dua ediyorum." dedi.

Ülkesini seven bir Amerikalı olarak, Afrika kökenli atalarının inşa ettiği bu ülkenin Allah'ın gazabına uğramasını istemediğini dile getiren Nantambu, "Daha bu yıl başımıza gelen felaketlere bakın. California'daki yangınlardan uçak kazalarına, terör saldırılarına kadar. İnsanlar havaya uçuyor, arabalar infilak ediyor, silahlı saldırılar oluyor. Bu topraklarımızda büyük bir fitne yaratıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de Hristiyan olarak doğdu, İstanbul'da İslamiyet'i seçti

İstanbul'un ve Türk halkının, Zül-Qarnain Nantambu'nun kalbinde ayrı bir yeri var.

Giyim ticaretiyle uğraşan Nantambu, Türkiye'den alıp sattığı ürünlerin üreticilerine ulaşabilmek için yıllar önce İstanbul'a geldi.

Kendi deyimiyle, sattığı ürünlerin üreticisini ararken İslam'ı buldu.

" New Orleans'ta doğdum ve büyüdüm. Müslüman olarak dünyaya gelmedim. Ama genç bir adam olarak hep doğru yolu aradım." diyen Nantambu, ramazan ayında Sultan Ahmet Camisi'nde namaz kılan cemaatten çok etkilendiğini ve orada Müslüman olmaya karar verdiğini belirtti.

Nantambu, "Türk halkına büyük sevgi besliyorum. Çünkü onlar çok yardımsever, çok cömert, çok sevgi dolu, çok nazik ve çok merhametliler. New Orleans'tan gelen ve hiçbir şey bilmeyen bir kardeşlerini bağırlarına bastılar, bana ülkeyi gezdirdiler. Bu, hayatımı değiştirmeme yardımcı oldu." ifadelerini kullanarak, Türk halkının beyaz Irktan olmasına rağmen, kendisine renginden ötürü ayrımcılık yapmamasından çok etkilendiğini dile getirdi.

Gazze'ye destek eylemi nedeniyle ömür boyu futbol müsabakalarını izleme yasağı

Nantambu, Super Bowl karşılaşmasındaki Gazze'ye destek eylemi nedeniyle güvenlik görevlilerinin müdahalesi sonucu saha dışına çıkarıldı.

Amerikan Futbolu Ligi NFL, Nantambu'ya ömür boyu maçlarını izleme yasağı getirdi. Sıkı bir New Orleans Saints taraftarı olan Nantambu, cezanın 4-5 yıl sonra kaldırılabileceğini umuyor.

Yaptığından pişman olmadığını vurgulayan Nantambu, "Neyse ne, çok takılmıyorum. Hiçbir NFL bileti, Super Bowl bileti, altın, elmas ve para Gazzeli, Sudanlı kardeşlerimin duasından değerli değil. İnşallah, bu dualar kıyamet gününde beni cennete sokar." diye konuştu.

Kaynak: AA

Politika, Filistin, Futbol, Güncel, Sudan, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Super Bowl'da Filistin ve Sudan Bayrakları ile Protesto - Son Dakika

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