Süper Loto'da Rekor İkramiye: 1 Milyar TL'yi Aştı - Son Dakika
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Süper Loto'da Rekor İkramiye: 1 Milyar TL'yi Aştı

Süper Loto\'da Rekor İkramiye: 1 Milyar TL\'yi Aştı
23.06.2026 16:55
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Adıyaman Kahta'da Süper Loto'da 6 bilen bir talihli 1 milyar 98 milyon TL'lik rekor ikramiyeyi kazandı.

Mahir ALAN/ Şevket BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman), - SÜPER Loto'da 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte Adıyaman Kahta'dan oynayarak 6 bilen bir talihli 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 TL'lik rekor ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye; 5, 6, 24, 37, 43, 48 sayılarına isabet etti.

Süper Loto'da büyük ikramiye 1 milyar TL'yi aşarak Süper Loto tarihinin en yüksek ikramiye tutarına ulaşmıştı. Bugüne kadar Süper Loto'da çıkan en yüksek ikramiye, 6 Mayıs 2025'te gerçekleştirilen çekilişte, Milli Piyango Online'dan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 641 milyon 888 bin 317 TL'lik ikramiye olmuştu. 1 milyar 98 milyon TL'lik ikramiye tutarı Süper Loto tarihinde verilen en yüksek ikramiye oldu.

Adıyaman Kahta'daki kazandıran Milli Piyango bayisinin sahibi Nusret Saray rekor ikramiyenin kendi bayisinden çıktığını duyduğunda çok sevindiği belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"30 yıldır şans oyunları işini yapıyorum. Vatandaşlara şans dağıtıyorum. Hergün olduğu gibi dün sabah 9-10 civarında işyerine geldim. Dükkanımı açtım. Daha sonra akşam sosyal medyada gezerken Kahta'ya büyük ikramiyenin çıktığını gördüm. Arkadaşlar aramaya başladılar. İsmini bilmiyorum, çıkan ikramiyenin vatandaşımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Memleketimiz için inşallah faydalı birşey yapar."

Oyunseverlerden Murat Eryiğit Sarı ise en büyük ikramiyenin Kahta'da bir vatandaşa çıktığını belirterek talihliyi tebrik etti.

Müşterilerden Mahmut Tomak ise şunları söyledi:

"Kendisini öncelikle tebrik ediyorum. Yaklaşık 30 senedir Kahta'da ikamet ediyorum ilk defa böyle bir şansın isabet ettiğine şahitlik ediyorum. Süper Loto'da bu arkadaşımıza 1 milyar küsür para çıkmıştır. Kendisini tebrik ediyorum. Kahta için ilk defa böyle birşey şahit olduk, inşallah bu şekilde devam eder."

HAFTANIN ÜÇ GÜNÜ SAAT 21.30'DA ÇEKİLİYOR

Süper Loto; salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30'da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinden yayınlanıyor.

Milli Piyango'dan Süper Loto çekilişine ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"1 ile 60 sayı arasından, 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılır. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişir. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya 'Sen Seç' ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabilir. Süper Loto'da her kolonun fiyatı 25 TL'dir.

Tüm çekilişler, Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS: 2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır."

Kaynak: DHA

Süper Loto, Adıyaman, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Kahta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Süper Loto'da Rekor İkramiye: 1 Milyar TL'yi Aştı - Son Dakika

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