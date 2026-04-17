Şuranur\'un cenaze namazını kıldıran amcası: Yeğenim cennet kuşu oldu

KAHRAMANMARAŞ'taki okul saldırısında hayatını kaybeden Şuranur Kazıcı'nın cenaze namazını kıldıran amcası Şeref Kazıcı, "Ocaklarımıza ateş düştü. Acı bir olay. Evlatlarımızın bu şekilde olmaması lazım. Bu tür olayların vücuda gelmesiyle evlatlarımızın iyi yetiştirilemediğini görüyoruz. Yeğenim cennet kuşu oldu. Ciğerimiz yanıyor." dedi.

Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'na sırt çantasında getirdiği tabancalarla giren İsa Aras Mersinli, koridorda karşısına çıkan kişilere, ardından da 2 sınıfa girip rastgele ateş açtı. Olayda öğretmen Ayla Kara ile 8 öğrenci yaşamını yitirdi. Saldırıda ölen 5'inci sınıf öğrencisi Şuranur Kazıcı, otopsi işlemlerinin ardından Duraklı Atolu Camiinde kılınan namazın ardından Şeyhadil Mezarlığında toprağa verildi. Acılı aile taziye ziyaretlerini de Mehmet Tanrıverdi taziye evinde kabul etti.

Taziye evinde konuşan Şuranur'un cenaze namazını da kıldıran amcası Şeref Kazıcı, yeğeninin ailesi tarafından çok iyi yetiştirilmiş bir çocuk olduğunu ve suçu olmadığı hale saldırıda hayatını kaybettiğini söyledi. Kazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir çağrıda bulunarak idamın getirilmesi gerektiğini söyledi. Suçluların kısa süre sonra cezaevlerinden çıktığını söyleyen Kazıcı, "Okul baskınında şehit edilen Şura Nur Kazıcı'nın amcasıyım. Kimsenin başına gelmesin. Ocaklarımıza ateş düştü. Acı bir olay. Evlatlarımızın bu şekilde olmaması lazım. Bu tür olayların vücuda gelmesiyle evlatlarımızın iyi yetiştirilemediğini görüyoruz. İnandığımız gibi yaşarsak hem cemiyette hem de şahıs bazında güven, mutluluk ve huzur olur. Yeğenim hayat dolu bir çocuktu. Çok güzel yetiştirilmiş bir çocuktu. Bir kız bir erkek çocuktu. Şura Nur cennet kuşu oldu. Cenaze namazını ben kıldırdım. O benim ciğerimdir. Tarifi çok zor bir acı. Yaralılar da şifalar diliyorum. Suçlular kısa bir süre sonra çıkıyor. Suçun cezası olmazsa cesaret buluyor suçlular. Önceki gün Şanlıurfa'da, bugün burada. Devletimiz kadim bir devlet. Bazı noktalarda zaaf var. Birilerinin keyfi olsun diye. Batı bize bir şeyleri empoze etti ki bu hale geldik. Cumhurbaşkanımızdan rica ediyorum artık idamı getirsin. Müslümanların her yerde kanı akıyor. Benim yeğenimin ne günahı vardı kimseye karışmaz gül bir çocuktu. Annesinin babasının bizlerin gülüydü" diye konuştu.

'YUMURTA YEMEYİ ÇOK SEVERDİ'

Şeref Kazıcı, yeğeni Şuranur'un yumurta yemeyi çok sevdiğini ve olay günü annesinin köy yumurtası aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kendisini okula bırakan abisine de sarılıp vedalaşarak derse gittiğini söyleyen Kazıcı, "Kız kardeşim yani Şura Nur'un annesi öğretmendi. Abisi ile okula göndermiş. 'Yumurtayı çok severdi' dedi bana, köy yumurtası almış. Okula giderken arabanın arkasını açmış ve göstermiş, 'Kızım yeriz dedim. Sevindi mutlu oldu' dedi. O yumurtayı yemek kısmet olmadı. Abisi okula bırakırken abisine sarılmış 'Seni çok seviyorum abi' demiş" diye kız kardeşi ile aralarında geçen diyaloğu anlattı.

'ŞİDDET İÇERİKLİ OYUN VE DİZİLER ÇOCUKLARIMIZI OLUMSUZ ETKİLİYOR'

İnternet üzerinden yayınlanan şiddet içerikli oyun ve bazı dizilerin çocukları olumsuz etkilemesi sonucu bu hadiselerin yaşandığına vurgu yapan Şeref Kazıcı, "Televizyon programlarının bu olaylara ciddi etkisi var. Yeni neslin içi boş. Üzülerek söylüyorum bunu. Film yapımcıları şiddeti özendiriyor. Mafyayı özendiriyor. Bu internet üzerinden yayınlanan oyunlar da bu olaylara zemin hazırlıyor. İnsan öldürmek çok kolaylaşıyor. Gençler bundan çok etkileniyor. Devletimizin önlem alması gerekiyor. Bu tür oyunlar filmler kaldırılsın. Örf adet ve geleneklerimizi uygun yayınlar yapılsın. Saldırgan çocuğun 2014 yılında Amerika'daki okul baskını yapan kişinin fotoğrafını profil resmi yapmış. Sekiz sayfalık bir tahlil yapmış bir şeyleri kurgulamış. Planlamış. Okulu da daha rahat hareket edebilmek için seçiyor" diye konuştu.