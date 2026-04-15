Süreçle İlgili "Yasal Düzenleme" Tartışmaları… Ak Partili Yetkililer: "Chp ve Dem Parti, Yasal Düzenleme Derken Ne Önerdiklerini Kamuoyuyla Paylaşsın"

15.04.2026 10:17
AK Partili yetkililer, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmalarını tamamlamasının ardından, yasal düzenlemelerle ilgili beklentilere ilişkin olarak, CHP ve DEM Parti’ye, bu konudaki önerilerini kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulundu. Sürece ilişkin bir kod yasa konusunda hazırlıkları olduğunu belirten AK Partililer, "Siyaset üzerine düşen, çok asli ve önemli bir görevi yapmış olmasına rağmen, silah bırakmayla ilgili başlangıçta göstermelik silah bırakma töreni hariç, silah bırakmanın varlığına dair hiçbir şey yapılmadı. Bu kadar çok kıymetli iş yapılmış, silah bırakmada da ‘şu mesafe alındı’ denilmez mi? Biz silah bırakıldığını görmek istiyoruz, silah bırakmanın sözünü duymak değil. Yapılan işlerin kıymetini bilin ve silah bırakmayla beraber kamuoyunu tatmin edecek görüntü verin" ifadelerini kullandı.

Haber: Emine DALFİDAN

TBMM'de süreçle ilgili yasal adımların Ramazan Bayramı sonrasında başlayacağına ilişkin, açıklamalara ve beklentilere karşın yasal adımların ne zaman atılacağı konusunda tartışmalar sürüyor.

DEM Partililerin bu konuda bir an önce çalışmalara başlanması çağrıları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bu konuda sorumluluğun artık siyasi parti gruplarında olduğu açıklamalarına ilişkin AK Partili yetkililer, TBMM kulislerinde gazetecilerin soruları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

AK Partili üst düzey bir yetkili, kritik eşiğin silahların bırakıldığının teyit ve tespiti olduğunu vurguladı. Henüz bir taslağa dökülmemiş olsa da zihinlerinde bir çerçeve ve yol haritası oluşturduklarını anlatan yetkili,  CHP ve DEM Parti'ye kendi çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma çağrısında bulundu.

Siyasetin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini söyleyen yetkili, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısının ve 11 Temmuz'da silahların sembolik olarak yakılmasının ardından 5 Ağustos'ta Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun kurulduğunu hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Komisyon 5 Ağustos'ta kuruldu, sonra hiçbir ilerleme olmadı. Sonra dediler ki 'İmralı ziyareti olmazsa olmaz.'  İmralı'ya da gidildi... Herkese görev veriyorsun ama 5 Ağustos'tan bu yana sen ne yaptın? Komisyon kurulduğunda tüm Kuzey Irak bölgesinin boşaltılması lazımdı. 11 Temmuz'da silah bırakıldı ve mağaralar boşaltılmaya başlandı ama sonra orada kaldı."

Bu arada ise siyaset üzerine düşeni yaptı. Komisyonu işletti, 137 kurum temsilcisi, şahıs, Barış anneleri, Diyarbakır anneleri, şehit ve gazi anneleri, Cumartesi anneleri, eski meclis başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuştu. Komisyondan İmralı'ya heyet gitti. Peki DEM Parti ne zaman 'silahlar bırakıldı' diyecek? Herkese görev, bir rol veriyorlar. Siyasetin üzerine düşeni, çok asli ve önemli görevini yapmış olmasına rağmen, silah bırakmayla ilgili başlangıçta göstermelik yapılan silah bırakma töreni hariç silah bırakmanın varlığına dair hiçbir şey yapılmadı.

Biz siyasetin kendi üstüne düşen görevi en üst seviyede yaptığını;  komisyondan İmralı ziyaretine, ortak rapora kadar her şeyi yaptığını düşünüyoruz. Bu süreç içinde siyaset bu kadar işi bütün topluma mal edecek şekilde açık, şeffaf götürürken bunun yanına eş değer olacak silah bırakmamanın veya silahları farklı hale getirmenin iyi niyetle bağdaşmadığını düşünüyoruz.

"Biz silah bırakıldığını görmek istiyoruz, silah bırakmanın sözünü duymak değil"

Bu kadar şey yapılmamış gibi bir de görev verilmeye devam ediliyor. Sen birilerine görev verirken senin görevlerin nerede? Biz de onu hatırlatıyoruz. Biz çok netlikle cevap veriyoruz, bu sürece çok  samimiyetle inanıyoruz. Bu samimiyetimizin göstergesi olarak da biz gereğini siyaseten yaptığımızı düşünüyoruz. Siyaset 51 milletvekiliyle beraber toplumu bu kadar ilgilendiren, kamuoyunun her kesimine ulaşan bir süreci işletmiş. Bunun karşısında 'Biz de bu kadar ilerlettik' denmeli ama nerede? 'Silah bıraktı ya' deniliyor. Evet, geçmişte de çok silah bırakıldığı iddia edilmişti. Biz silah bırakıldığını görmek istiyoruz, silah bırakmanın sözünü duymak değil.

Örgütü kuran Abdullah Öcalan 'Ben sadece silah bırakma değil, sizin zihinlerinizin de şiddeti ve silahı bırakılmasını istiyorum, onlar beni anlamadı' diyor. 'Biz Öcalan iradesini tanımıyoruz' diyemedikleri için 'Önce yasa' diyorlar."

AK Partili yetkili, henüz taslağa dökülmemiş olsa da Türk Ceza Kanunu'nun 221. ve 314. maddelerini de göz önünde bulundurarak, silah bırakmanın varlığını tanımlayacak, "tanım, amaç ve kapsam"dan oluşacak bir kod yasa öngördüklerini, burada silah bırakmış terör örgütü ile suç işlemiş veya işlememiş örgüt üyelerinin durumlarının ne olacağına ilişkin tanımlama yapılacağını anlattı.

"Kamuoyuyla paylaşsınlar, tartışalım"

CHP ile DEM Parti'ye de nasıl bir yasa istediklerini ve önerilerini kamuoyuyla paylaşmaları çağrısında bulunan yetkili, şunları söyledi:

"Önce yasa diyorlarsa bunun çerçevesi nedir, CHP ile DEM Parti imzalasın getirsin. Mesela DEM Parti'nin bu yasadaki tanımı nedir, silah bırakma önemli mi önemsiz mi bunu bir görelim. Yasada silah bırakmanın varlığıyla ilgili tanım olacak mı olmayacak mı, tanımlarında ne yazacak?  'Bizim geciktiğini düşündüğümüz yasadan kastımız şudur' desinler. CHP ile beraber kamuoyuyla paylaşsınlar, önerilerini sunsunlar, tartışalım."

Biz aslında çok uzun sürebilecek bir süreci çok kısa zamanda aldık. Geç kalınmış bir şey değil. 50 yılı aşmış bir terör yapısından söz ediyoruz. Abdullah Öcalan 'örgütü tüm varlığıyla bir anda ortadan kalkacağım' diyor. Bu kolay bir iş değil ama tutup da bizi itham etmesinler.

'Komisyon kurulsun' diyorlardı kuruldu, 'İmralı ziyareti olsun, Öcalan dinlensin' dediler oldu, 'rapor ortaklaşa çıksın' denildi, çıktı. Ne oldu? Hep yerinde sayıyor. Bu üç başlık çok önemli, çok kıymetli işler. Türkiye modeli diyebileceğimiz çok değerli işler. Bu kadar iş yapılmış, 'silah bırakmada da şu mesafe alındı' denilmez mi? Bu yapılan işlerin kıymetini bilin ve silah bırakmayla beraber kamuoyunu tatmin edecek görüntü verin."

Kaynak: ANKA

