Herkes Gülistan Doku dosyasını raftan indiren başsavcıyı konuşuyor - Son Dakika
14.04.2026 16:26
Gülistan Doku operasyonunu yürüten Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, göreve başladığı gün verdiği sözü tuttu. "Ben bir başsavcıdan önce bir kız çocuğu annesiyim" diyerek yola çıkan Cansu, 6 yıllık sessizliği 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla bozdu.

Türkiye, 6 yıldır karanlıkta kalan Gülistan Doku dosyasındaki "dokunulamaz" denilen isimlere yönelik operasyonu konuşuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Ucu nereye giderse gitsin" talimatını, operasyona dönüştüren isim ise Tunceli'nin ikinci kadın Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu oldu.

"ANNE VİCDANIYLA ADALET"

Tunceli'ye atandığı ilk günlerde Gülistan Doku'nun ailesiyle bir araya gelen Başsavcı Cansu, tarihe geçen o sözleri söylemişti: "Ben bir başsavcıdan önce bir kız çocuğu annesiyim."

Gülistan'a ne olduğunu bulacağım." Bu sözler, sadece bir vaat olarak kalmadı; 700 saatlik görüntülerin yeniden incelenmesi, silinen dijital izlerin peşine düşülmesi ve gizli tanıkların dinlenmesiyle somut bir adalet hamlesine dönüştü.

Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu

DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN HAREKETLENDİ

2024 yılında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan ve Türkiye’de görev yapan üç kadın savcı arasında yer alan Ebru Cansu dosyayı yeniden ele aldı. Soruşturmayı en baştan yürütme kararı veren Başsavcı’nın talimatıyla özel bir ekip kuruldu.

Bu kapsamda Gülistan Doku’nun kaybolmasınadan önce ve kaybolduğu gün il genelindeki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) toplanarak incelemeye alındı.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturmada, cinayet şüphesiyle 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik gece saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

GÜLİSTAN'IN ABLASINDAN SAVCIYA TEŞEKKÜR

Tunceli'de 5 Ocak 2020 yılından bu yana kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturma devam ederken; Gülistan'ın ablası Aygül Doku ve ailesi son gelişmeleri takip etmek üzere Tunceli Adliyesi'ne geldi. Burada açıklamalarda bulunan Aygül Doku, "Başsavcımız Ebru Cansu tarih yazıyor. Bunun üzerinin örtülmesini istemiyoruz. 7 yıldır adalet arıyoruz. Sizler Gülistan'ın sesini duyurmasaydınız, kadınlar, 'Gülistan Doku nerede' demeseydi, Başsavcı Ebru Cansu olmasaydı, 'Gülistan intihar etti' olarak kalacaktı. Bu bir utançtır" dedi.

