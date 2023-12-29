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Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü - Son Dakika
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Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü

MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham'ı etkisiz hale getirdi.

29.12.2023 - 09:39,  Güncelleme: 09:57
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Milli İstihbarat Teşkilatı, sınır ötesindeki başarılı operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak Suriye'deki askeri üslerimize saldırı planlayan terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından olan Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK EYLEMLERE KATILIYORDU

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre terörist Ömer Abdullah El Dahham, PKK/KCK-PYD/ YPG Suriye/ Tabka İstihbarat Biriminde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu. Türkiye'ye yönelik eylem planlamalarında bizzat yer alıyordu. Ayrıca, 2017 yılından beri Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekât alanlarında konuşlu TSK Üs Bölgelerine yönelik eylemlerinde organizasyon ekibinde sözde sorumlu seviyede faaliyet gösteriyordu.

Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü

ÖZEL EKİP TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türkiye, FKH ve BPH alanlarındaki faaliyeti tespit edilen Abu Dahham MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından takibe alındı, adım adım izlendi. Terörist, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Tabka'da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan, terör örgütü PKK'nın sözde sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
Terör örgütü PKK\'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü
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Suriye, PKK, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Terör örgütü PKK'nın sözde Tabka sorumlularından Ömer Abdullah el Dahham öldürüldü - Son Dakika
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