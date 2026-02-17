Suriye'de Ramazan Yoksulluğu - Son Dakika
Suriye'de Ramazan Yoksulluğu

17.02.2026 11:48
Suriye'deki kamplarda yaşayan aileler, ramazana hazırlıksız girdi; gıda ve barınma sıkıntısı yaşıyor.

Suriye'nin kuzeybatısında, devrik Beşşar Esed rejiminin saldırıları döneminde evlerini terk etmek zorunda kalan ve kamplarda yaşayanlar, ramazan ayına büyük bir yoksullukla giriyor.

Devrik rejim saldırıları döneminde köy ve kasabaların büyük bir kısmı tahrip edildiği için yeni dönemde de evlerine dönemeyen Suriyeli aileler, yaşamlarını sürdürmek için temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Kamplarda kalan ve ramazan ayına yönelik hazırlık yapamayan Suriyeliler, gıda, temizlik malzemesi gibi hayati öneme sahip yardımların, insani yardım kuruluşları aracılığıyla gelmesini bekliyor.

Yardım kuruluşları ise özellikle gıda kolileri ve temel yaşam malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasının, kamp sakinlerinin ramazan ayını daha insani koşullarda geçirmeleri açısından kritik olduğunu belirtiyor.

İdlib'in kuzeyindeki Deyir Hassan köyünde inşa edilen Vudayhi Kampı'nda kalan 64 yaşındaki Sultan Lafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devrik rejim saldırıları nedeniyle yaklaşık 13 yıl önce yerinden edildiğini ve yıllardır kampta yaşamını sürdürdüğünü söyledi.

Son dönemlerde soğuk havanın etkili olduğunu ve yeterli ısınma malzemesi alamadıklarını dile getiren Lafi, engelli oğluna baktığını, hastalığı ve imkansızlıklar nedeniyle ramazan ayına hiçbir hazırlık yapamadığını dile getirdi.

Birkaç gün önce kampta sel baskını yaşandığını hatırlatan Lafi, zor durumda kaldıklarını anlattı.

Devrik rejim güçlerinin Hama'nın Gab bölgesine saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildikten sonra kampta yaşamaya başladığını aktaran Nofa Feric de evlerinin tamamen yıkılmış olması nedeniyle geri dönemediğini söyledi.

Ramazan için hiçbir hazırlık yapamadığını, bazı günlerde bir ekmek dahi alamadığını dile getiren Feric, köyüne dönebileceği bir evi ve temel yaşam imkanları olmadığını belirtti.

Kampta yaşayanlara yeterli destek sağlanamadığını ve yaşam koşullarının giderek ağırlaştığını aktaran Suriyeli kadın, insanların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönebilmesi için temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu.

Kampta bin aile yaşam mücadelesi veriyor

Vudayhi Kampı Müdürü Ahmad el Yahya ise kampın daha önce yaklaşık 3 bin aileye ev sahipliği yaptığını, bunların üçte ikisinin köylerine döndüğünü, geriye kalan yaklaşık bin ailenin ise kampta farklı bölgelerde yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Ramazan ayının yaklaştığını ancak kampta yaşayanların herhangi bir hazırlık yapamadıklarını belirten Yahya, "Kimse evine hiçbir temel ihtiyaç almadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Parası olan bile tüp gaz bulamıyor, parası olmayan zaten alamıyor. İnsanların durumu çok kötü ve çok zor." dedi.

Ekmek fiyatlarının kısa sürede ciddi oranda arttığını aktaran Yahya, "Daha önce bir ekmek yaklaşık 10 Türk lirasıydı. Bu sabah 6 bin Suriye lirasına çıktığını öğrendik. Bu da yaklaşık 20 liranın üzerinde bir rakama denk geliyor. İnsanlar bu parayı nereden bulacak?" diye konuştu.

Kampta kalan çadırların son yağışlarda su altında kaldığını ifade eden Yahya, ailelerin barınma ve temel ihtiyaçlar konusunda ciddi sıkıntı yaşadığını dile getirdi.

Köylerine dönmek isteyen ailelerin temel hizmetlerin yokluğu nedeniyle ciddi sorunlarla karşılaştığını anlatan Yahya, yetkililere çağrıda bulunarak, kamp için kalıcı ve köklü çözümler üretilmesini, köylere dönüşlerin sağlıklı şekilde gerçekleşebilmesi için özellikle eğitim ve sağlık hizmetlerinin yeniden tesis edilmesini istedi.

Kaynak: AA

