Suriye'de Su Kuyusundan Doğal Gaz Çıktı - Son Dakika
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Suriye'de Su Kuyusundan Doğal Gaz Çıktı

06.08.2025 11:12
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Akobar beldesindeki su kuyusundan çıkan doğal gaz, halkı umutlandırdı ve ekonomik katkı bekleniyor.

Suriye'de bir hayırseverin desteğiyle açılmak istenen su kuyusundan doğal gaz çıkması bölge halkını umutlandırdı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın 30 kilometre doğusundaki yaklaşık 4 bin nüfuslu Akobar beldesinde geçimini tarımdan sağlayan halk, su bulmak için açılan ancak bir aydan fazladır gaz çıkan kuyunun ülke ekonomisine katkı sağlayacak bir kaynak olabileceğine inanıyor.

Kuyunun açılmasına öncülük edenlerden Adnan Gadem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuyunun belde halkına faydalı olması amacıyla açıldığını ancak beklenmedik şekilde doğal gazla karşılaştıklarını belirtti.

Gadem, "Şam kırsalında bir su kuyusu açmak için çalışmalara başladık. Ancak su yerine gaz çıktı. Bu kuyunun beldemize, vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Yer altı kaynaklarının halka ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Gadem, "Suriye'nin yer altı kaynakları herkese yeter ama (Beşşar) Esed rejimi döneminde bırakın kuyu açmayı, bu tür şeyleri konuşmak bile mümkün değildi. Şimdi ise yeni hükümetten beklentilerimiz yüksek. Devletimizin bu kaynakları halkımıza ulaştıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akobar Belediye Başkanı Hasan Salih İsmail de yaklaşık 4 bin kişinin yaşadığı beldede halkın geçimini büyük oranda tarımla sağladığını dile getirerek, "Bir hayırseverin desteğiyle açılan kuyudan su beklerken, gazın çıkması bizim için sürpriz oldu. Yaklaşık 140 metre derinlikte bir kuyu açtık. Normalde bölgemizde 70 metrede su çıkar ama bu kuyuda çıkmadı. Kuyudan bir anda alev yükseldi. Durumu hemen Enerji Bakanlığına bildirdik. Mühendisler gelip inceleme yaptı ve kuyunun yaklaşık bir ay boyunca açık kalması gerektiğini belirttiler. Şu anda bir aydan fazladır gaz çıkışı devam ediyor." diye konuştu.

Beldede daha fazla doğal gaz rezervi olabileceğine inandıklarını ifade eden İsmail, şunları kaydetti:

"Bu keşfin köy halkına iş imkanı ve ekonomik katkı sağlamasını umut ediyoruz. Enerji Bakanlığımızın bölgeye gelerek kapsamlı çalışmalar yapmasını bekliyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce yine aynı bölgede su kuyusu açma çalışmaları sırasında gaz çıkmıştı ancak o dönemde devrik rejimin korkusundan durumdan kimseyi haberdar etmedik. Bu kuyudan 25 metre uzaklıkta bir başka kuyuda da gaz çıkmıştı, ancak o zamanlar rejimden korkuyorduk. Bilgi verirsek bizi topraklarımızdan sürer, mal varlıklarımıza el koyarlardı. Şimdi ise bu kuyudan çıkan gazı hemen yetkililere bildirdik. Çünkü halkını savunmak için gelen bir yönetim var. Bu gelişmenin köyümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Suriye, Enerji, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de Su Kuyusundan Doğal Gaz Çıktı - Son Dakika

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