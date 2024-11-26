Suriye'de 'Umut Şehri' Projesi ile 1400 Aileye Yeni Yaşam Alanı - Son Dakika
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Suriye'de 'Umut Şehri' Projesi ile 1400 Aileye Yeni Yaşam Alanı

Suriye\'de \'Umut Şehri\' Projesi ile 1400 Aileye Yeni Yaşam Alanı

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Katar Charity Kurumu tarafından Suriye'nin Azez bölgesinde iç savaştan etkilenen 1400 aile için 'Umut Şehri' kuruldu. Aileler, Babusselam Mülteci Kampı'ndan daha iyi yaşam koşullarına sahip konutlara taşınmaya başladı.

26.11.2024 12:14  Güncelleme: 12:15
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İHH İnsani Yardım Vakfı ve Katar Charity Kurumu tarafından Suriye'nin Azez bölgesinde bulunan Tukli köyünde iç savaştan etkilenen bin 400 ailenin ikamet edeceği 'Umut Şehri' kuruldu. Uzun yıllardır zor şartlar altında Babusselam Mülteci Kampı'nda kalan ailelerin köye taşınma işlemleri devam ediyor.

Suriye'nin Kuzey Halep bölgesinde bulunan Azez-Soran kasabına bağlı Tukli köyünde, iç savaş sebebiyle Babusselam Mülteci Kampı'nda kalan bin 400 aile için 'Umut Şehri' kuruldu. 9 adet mahalleden oluşan şehirde, 1200'ü 50 metrekare ve 200'ü 100 metrekare olmak üzere toplamda bin 400 adet konut bulunuyor. Şehirde ayrıca; 1 camii, 1 kız okulu, 1 erkek okulu, 1 anaokulu ve 1 meslek okulu olmak üzere toplam 4 okulun yanı sıra; 1 halk eğitim merkezi, 1 spor kompleksi, 1 klinik, 1 çok amaçlı konferans salonu, idare binası, polis merkezi ve 50 dükkandan müteşekkil bir çarşı yer alıyor.

280 DÖNÜMLÜK ARAZİ ÜZERİNE KURULU

280 dönümlük bir arazi üzerine, yerleşecek ailelerin tüm ihtiyaçlarını giderebilecek şekilde tasarlanan Umut Şehri'nde elektrik, aydınlatma, temiz ve atık su hizmetleri proje kapsamında teçhiz edildi.Şehirde bulunan 50 metrekare büyüklüğündeki evler; 2 oda, mutfak, tuvalet, banyo, avlu ve ev içi mefruşattan oluşurken, 100 metrekarelik evler ise 4 oda, mutfak, tuvalet, banyo, avlu ve ev içi mefruşattan oluşuyor.

İç savaş sebebiyle yıllardır Babusselam Mülteci Kampı'nda zor şartlar altında hayatlarını sürdüren ailelerin Umut Şehri'ne taşınma işlemleri devam ediyor.

'KIŞ ÖNCESİNDE TAŞINMALARIN BAŞLAMASI AYRI BİR MUTLULUK VESİLESİ'

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan İHH Genel Sekreteri Dr. Durmuş Aydın, "Uzun yıllardır zor şartlar altında çadır kamplarda yaşayan aileler, Umut Şehri'nde daha iyi imkanlara sahip bir yaşam alanına kavuşuyorlar. Özellikle kış mevsimi öncesinde projenin tamamlanarak ailelerin taşınmaya başlamış olmaları ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Burada 1400 aile yeni yuvalarına kavuşacak inşallah. Umut Şehri; su ve kanalizasyon şebekesi, elektrik altyapısı ve parke yollar gibi tüm temel altyapı ile tamamen donatılmış durumda. Katar Hayır Kurumu başta olmak üzere, çok büyük emekler verilen bu projeye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Suriye'nin kuzeyinde şu anda yaklaşık 700 bin kişi derme çatma çadırlarda zor şartlar altında yaşamaya devam ediyor. Ülkede, barınma, sağlık ve gıda alanları başta olmak üzere pek çok alanda yoğun bir şekilde insani yardıma ihtiyaç duyuluyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriye'de 'Umut Şehri' Projesi ile 1400 Aileye Yeni Yaşam Alanı - Son Dakika

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