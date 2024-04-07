Suriye'deki ABD Üssüne Kamikaze İHA Saldırısı Girişimi - Son Dakika
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Suriye'deki ABD Üssüne Kamikaze İHA Saldırısı Girişimi

Suriye'nin Humus ilinde bulunan ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen bir kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunuldu. ABD güçlerinin İHA'yı düşürdüğü belirtilirken, son dönemde Suriye'deki ABD üslerine aidiyeti bilinmeyen İHA'lar ve silahlarla saldırılar düzenlendiği biliniyor.

07.04.2024 02:17  Güncelleme: 02:19
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TEL Suriye'nin Humus ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Tenef bölgesindeki askeri üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunuldu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Humus'un çöl bölgesindeki Ürdün sınırına yakın Tenef'te gece yarısından sonra ABD güçlerinin kullandığı üsse aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu.

Üste konuşlu ABD güçlerinin, İHA'yı üssün çöl bölgesinde düşürdüğü belirtildi.

Humus'taki Tenef üssünde konuşlu ABD güçlerine 1 Nisan'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişimi düzenlenmiş, SİHA açık alanda düşürülmüştü.

Suriye'de son dönemde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suriye'deki ABD Üssüne Kamikaze İHA Saldırısı Girişimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'deki ABD Üssüne Kamikaze İHA Saldırısı Girişimi - Son Dakika
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