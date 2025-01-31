Suriye\'den Dönüşler Başladı: \'Hürriyet ve Özgürlük Var\'

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SURİYE'deki iç savaşın bitmesinin ardından ülkesine dönen Ahmet Tata (24), Suriye'de artık hürriyet, özgürlük var. Allah'a şükür her şey iyi oldu, daha da iyi olacak dedi.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan Suriyelilerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Göç İdaresi Müdürlüğü, jandarma, AFAD ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanan Suriyelilere çeşitli hediyeler ve ihtiyaç malzemeleri veriliyor. Eşyalarını taşımakta zorlananlara da yine ekipler yardım ediyor. Jandarmanın bomba imha ekibinde ve Gümrük Muhafaza Kaçak İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli eğitimli köpekler de valizler aranırken uyuşturucu ticareti ve patlayıcılara karşı önlem amaçlı kullanılıyor.Gümrük kapısında işlem yaptıran Suriyelilerden Ahmet Tata, 2014 yılında iç savaştan kaçıp İstanbul'da yaşamaya başladığını söyledi. Halep'e dönen Tata, Suriye'de artık hürriyet, özgürlük var. Allah'a şükür her şey iyi oldu, daha da iyi olacak. Türkiye'den ayrılıyorum. Türkiye'de en iyi şekilde misafir edildik. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun diye konuştu.Muhammed Cabakçı (42) ise 7 yıldır Türkiye'de yaşadığını söyleyerek, Şimdi Halep'e gidiyorum. Türkiye rahat ve huzurlu bir ülke. Artık Suriye de rahat. Herkese çok teşekkürler dedi.

Haber- Kamera Ferhat DERVİŞOĞLUREYHANLI(Hatay),