Suriye Merkezli 5,2 Büyüklüğündeki Deprem Hatay'da Da Hissedildi

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1)SURİYE MERKEZLİ 5,2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM HATAY'DA DA HİSSEDİLDİ

HATAY'ın Yayladağı ilçesine 107 kilometre uzaklıkta Suriye'nin Hama şehrinde gece yarısı 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hatay ve ilçelerinden de hissedilen depremde Türkiye sınırlarında ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yöhetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Suriye Hama kentinde saat 23.55'te 5.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem merkez üssüne 107 kilometre mesafede bulunan Hatay'ın yayladağı ilçesi ile kent genelinde de hissedildi. Yerin 19 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle birlikte Hatay ve ilçelerinde bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre Türkiye sınırları içerisinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

HATAY VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği, Suriye merkezli 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından şehirde olumsuzluk yaşanmadığını duyurdu. Valilik, depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri olan Yayladağı ilçesinde ekiplerin tedbir amaçlı inceleme yaptığını belirterek, "12.08.2024 Pazartesi saat: 23.56'da AFAD Başkanlığı Deprem Daire Başkanlığı'ndan alınan bilgi doğrultusunda Hama (Suriye) merkezli 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum olmayıp, 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı İlçe Merkezi'ne AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir.ö açıklamasında bulundu.

DEPREM BİLİMCİ NACİ GÖRÜR: ENDİŞE ETMEYİN

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Suriye'nin Hama kentinde meydana gelen depremin ardından yaptığı açıklamada endişe edilmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Görür, açıklamasında, "Suriye'de peş peşe deprem. İlki öncü diğer 5,5'lik ana deprem. Depremler Hatay'daki Ölü Deniz Fayının devamı üzerinde ve Hama yakınlarında. Suriye'deki Ölü Deniz Fayının Türkiye'deki devamı Arap Levhası üzerindeki faylar hariç kırıldı. Biz jeologlar buralarda deprem olabileceğini bekliyorduk. Ölü Deniz Fayı üzerinde Hatay civarında afete varabilecek bir hareket beklemiyoruz, endişe etmeyin" ifadelerine yer verdi.