Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Suriye\'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerde de hissedildi. Şu ana kadar can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

13.08.2024 01:10
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Suriye'nin Hama şehrinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.56'da merkez üssü Hama şehri olan 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Hatay'da da hissedildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte deprem nedeniyle olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezi'ne herhangi bir ihbar gelmemiştir. Tedbir ve keşif amaçlı depremden etkilenen Yayladağı ilçe merkezine AFAD Arama Kurtarma ekibi yönlendirilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir."

Söz konusu ilçede bazı vatandaşların endişeli anlar yaşadığı görüldü.

Sarsıntının ardından sokağa çıkan vatandaşlardan Cemil İbiş, AA muhabirine, şiddetli bir sarsıntı yaşadıklarını anlattı.

İbiş, evlere girmeye çekindiklerini söyledi.

Kilis Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Suriye Hama'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem ilimizde de hissedilmiştir. Deprem nedeniyle ilimizde can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada incelemelere devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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