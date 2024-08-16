Suriye'nin Hamah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Suriye'nin Hamah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem

Suriye\'nin Hamah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem

SURİYE'nin Hamah kentinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ve İskenderun ilçeleriyle Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.

16.08.2024 14:38
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SURİYE'nin Hamah kentinde Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Hatay'ın Yayladağı ve İskenderun ilçeleriyle Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi.

AFAD Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Suriye'nin Hamah kenti olarak saptadığı deprem, saat 13.15'te oldu. Yerin 7,1 kilometre derinliğinde, Yayladağı'na 119,9 kilometre mesafede meydana gelen deprem, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te de hissedildi. Sarsıntıyla birlikte Hatay'ın Yayladağı ve İskenderun ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıktı. Depremde ilk belirlemelere göre Türkiye'de herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suriye'nin Hamah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'nin Hamah kentinde 5.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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