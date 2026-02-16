Suriye'nin Öncelikleri ve İslami Söylem Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Suriye'nin Öncelikleri ve İslami Söylem Konferansı

Suriye\'nin Öncelikleri ve İslami Söylem Konferansı
16.02.2026 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Şara, eğitim ve medya ile toplumu yönlendirme görevinde işbirliğine vurgu yaptı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, "Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek lüksümüz yok. Önceliklerimize odaklanmalıyız. Topluma rehberlik etme görevini hatipler, okullar ve medya ile birlikte paylaşıyoruz." dedi.

Şara, Vakıflar Bakanlığı tarafından başkent Şam'da düzenlenen ve 1500 din adamının katıldığı "İslami Söylemin Birliği" konferansında konuştu.

Her kurumun kendi asli görevini doğru şekilde yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Şara, kamuoyunun yönlendirilmesi ve toplumsal davranışların şekillendirilmesinde eğitim kurumları, camiler ve medyanın ortak sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

Camilerde görev yapan hatiplerin toplumun bilinçlendirilmesi ve yeni neslin yetiştirilmesinde önemli rol üstlendiğini belirten Şara, "Topluma rehberlik etme görevini hatipler, okullar ve medya ile birlikte paylaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Suriye'nin önceliklerine de değinen Şara, ülkenin uzun yıllara dayanan idari ve kurumsal sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Yüzyıllardır süren fikri tartışmalara girecek bir lüksümüz yok. Önceliklerimize odaklanmalıyız." diye konuştu.

Şara, "İslami Söylemin Birliği Sözleşmesi doğru istikamette atılmış bir adımdır. Bu adım, dengeyi pekiştirmeye, söz birliğini sağlamaya ve ayrıntılı, tali meselelerde yaşanan dağınıklığın önüne geçmeye katkı sunacaktır." dedi.

"Halk, mevcut hükümetin denetleyicisidir"

2025 yıl içinde çeşitli bakanlıklarda reformlar yapıldığını aktaran Şara, Suriye'nin Arap ve uluslararası ilişkilerinde de düzenlemelere gidildiğini söyledi.

Şara, dengeli bir ekonomik yapı ve sağlıklı bir kalkınma süreci hedeflediklerini ve performans değerlendirmelerinde bilimsel kriterlerin esas alındığını ifade etti.

"Halk, mevcut hükümetin denetleyicisidir." diyen Şara, ülkenin içinde bulunduğu koşulları kamuoyuyla paylaşmanın ise kendi sorumluluğu olduğunu ifade etti."

Şara, ülkede karşı karşıya olunan zorlukların çok sayıda ve büyük olduğunu belirterek, 60 yılı aşkın süredir biriken idari ve kurumsal yolsuzluğun yanı sıra altyapı ve yaşamın tüm alanlarında ciddi bir yıkım bulunduğunu söyledi.

Devlet yönetiminde doğru bir planlama ile hareket edilmesi ve önceliğin halkın yararına olan çalışmalara verilmesi gerektiğini belirten Şara, son bir yıl içinde birçok bakanlıkta reform gerçekleştirildiğini aktardı.

Şara, dengeli bir ekonomik yapı ve sağlıklı bir kalkınma süreci inşa etmeyi hedeflediklerini kaydederek, "Geçtiğimiz yıl önemli bir kurumsal altyapı oluşturulduk. Performans değerlendirmelerinde bilimsel ve titiz kriterlerin esas alındı." ifadelerini kullandı.

"Fitne, mezhepçilik ve ayrımcılığı reddeden bir dil benimsiyoruz"

Suriye Vakıflar Bakanı Muhammed Ebu Hayır Şükri, Suriye'deki camilerin ahlaki değerlerin ve itidal anlayışının rehberi olması için stratejik planlar hazırlandığını söyledi.

Şükri, bu hedefe kapsayıcı ve mutedil bir dini söylemle ulaşmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Toplumsal yakınlığı ve sevgiyi pekiştiren, kışkırtıcı nefret söylemi, fitne, mezhepçilik ve ayrımcılığı reddeden bir dil benimsiyoruz." dedi.

Bunun tüm vatandaşların haklarını güvence altına aldığını ve toplum içinde adaletin tesisine katkı sunduğunu kaydeden Şükri, söz konusu sözleşmenin metnin ulusal bir taahhüt niteliği taşıdığını, dini çevreler arasındaki ilişkileri ayrışma zemininden kurumsal koordinasyon ve ortak çalışma düzeyine taşımayı hedeflediğini söyledi.

Şükri, sözleşmenin fıkhi, fikri ve mezhebi çeşitliliğin sorumlu bir çerçevede yönetilmesini amaçladığını ifade ederek, "Bu belge, görüş ayrılıklarının rahmet çerçevesinde kalmasını, ilmi istikrarın ve dini söylem birliğinin korunmasını teminat altına almaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Suriye, Medya, Şara, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'nin Öncelikleri ve İslami Söylem Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş Türkiye'de at, eşek, katır sayısında büyük düşüş
Suriye ordusu ABD’nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü’nü teslim aldı Suriye ordusu ABD'nin çekildiği Şeddadi Hava Üssü'nü teslim aldı
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
Bakan Göktaş ’Çok yakında’ diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş 'Çok yakında' diye duyurdu: Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti Eşini sokak ortasında öldürüp intihar etti
Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 907’de yıktı Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+7'de yıktı
Ümraniye’de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu Ümraniye'de silahını doldur boşalt yapan kuyumcu çalışanı iş arkadaşını vurdu
Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar Sapasağlam sebzeleri çöpe attılar
Bolu’da lise öğrencisi evinde ölü bulundu Bolu'da lise öğrencisi evinde ölü bulundu

19:51
İzmir’de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
İzmir'de yağış hayatı felç etti, yollar göle döndü
19:39
İzmir’de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü
19:28
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası
Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
19:22
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
Kuryenin orada olmasının nedeni akılalmaz
19:18
Sigaraya dev zam Yarından itibaren geçerli olacak
Sigaraya dev zam! Yarından itibaren geçerli olacak
19:17
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye’ye veda ediyor
Tartışmaların odağındaki dizi Türkiye'ye veda ediyor
19:10
Akasya Durağı yeniden çekilecek Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
19:08
Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde kazanacağı dev rakam
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam
18:40
Jude Bellingham’ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Jude Bellingham'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
17:51
Esenler’de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
Esenler'de pencereye çıkıp tencere ve tavaya vuran kadın mahalleliyi bıktırdı
17:44
Suriye’de bomba yüklü araç infilak etti Çok sayıda yaralı var
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 20:00:30. #7.11#
SON DAKİKA: Suriye'nin Öncelikleri ve İslami Söylem Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.