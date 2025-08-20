Suriye ve İsrail'den Gerilim Azaltma Görüşmesi

ŞAM, 20 Ağustos (Xinhua) -- Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani salı günü Paris'te bir İsrail heyetiyle bir araya gelerek Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma ve istikrarı güçlendirme çabalarını görüştü.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre Şeybani ve İsrail heyeti, gerilimin azaltılması, Suriye'nin iç işlerine müdahale edilmemesi ve sınırları düzenleyen 1974 tarihli ayrılık anlaşmasının yeniden canlandırılması konularına odaklandı. Görüşmelerde, ülkenin güneyindeki çatışma noktası Süveyda vilayetindeki ateşkesin izlenmesi için atılacak adımlar da ele alındı.

Habere göre, ABD'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen toplantı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak ve bölgesel güvenliği teşvik etmek amacıyla yürütülen daha geniş çaplı diplomatik çabaların bir parçası niteliğinde.

Şeybani bu ayın başlarında Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack ile bir araya geldi. Habere göre üçlü, Şam'ın Süveyda ateşkesini sürdürme çabalarını desteklemek ve ülkenin krizine kapsamlı bir çözüm bulmak için Suriye-Ürdün-ABD çalışma grubu kurulması konusunda anlaştı.

Aralık ayında Beşar Esad hükümetinin düşüşünün ardından İsrail, iki ülke arasındaki tampon bölgeye, yani İsrail'in kontrolündeki Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki askerden arındırılmış bölgeye kara kuvvetleri konuşlandırdı.

Tampon bölge, 1974 tarihli ayrılık anlaşması kapsamında kurulan Birleşmiş Milletler Ayrılık Gözlem Gücü tarafından izleniyor. İsrail daha sonra Hermon Dağı'nın Suriye kontrolündeki kısmını ele geçirdi.