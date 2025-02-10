Suriye'ye Araç Ticareti Hız Kazandı - Son Dakika
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Suriye'ye Araç Ticareti Hız Kazandı

Suriye\'ye Araç Ticareti Hız Kazandı

Baas Rejimi'nin devrilmesinin ardından, Türkiye üzerinden Suriye'ye yapılan ikinci el ve sıfır araç ticareti hızla artarak 150 bini aştı. 2012'de 40-50 bin olan sevkiyat sayısı, 2023'te bu rakamın iki katına çıktı. Ticaretin yeniden başlamasıyla birlikte özellikle Mersin Limanı önemli bir ticaret noktası haline geldi.

10.02.2025 11:37  Güncelleme: 11:46
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BAAS Rejimi'nin devrilmesinin ardından, Güney Kore başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden Suriye'ye transit geçiş ile ikinci el ve sıfır araç ticareti hız kazandı. 2012 yılında toplam sevkiyatın sayısı 40-50 bin civarındayken, geçici hükümetin görev yaptığı son 1 ayda 150 bini aştı.

Güney Kore ve Avrupa'nın birçok ülkesinden Suriye'ye ikinci el ve sıfır araç ticareti, 2013 yılında alevlenen iç savaş nedeniyle büyük oranda kısıtlandı. Baas rejiminin devrilmesinin ardından ticaret yeniden hız kazandı. Türkiye üzerinden transit taşımacılık kapsamında yapılan ikinci el ve sıfır araç nakliyesi, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan özel izinle gerçekleştiriliyor. Deniz taşımacılığıyla Mersin Limanı'na gelen araçlar, oto treylerlerle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından Suriye tarafına geçiyor.

Taşımacılığı gerçekleştirilen lojistik firma yetkilisi Ahmet Arslan, "Bu tip araçların gelişi 2012 yılında başladı. 2013 yılında Suriye'deki iç savaştan dolayı güvenlik nedeniyle yasaklandı. Ticaret Bakanlığı'nın 2022 yılında bazı firmalara verdiği özel izinle sevkiyatı kısıtlı olarak yeniden başladı. Transit ticaret sebebiyle Türkiye'deki firmaların bu ticarete doğrudan bir girişimi yok. Suriyeli tüccarlara sadece lojistik destek hizmeti veriliyor. Yurt dışından gemilerle gelen araçlar, Mersin ve İskenderun limanlarının gelir elde etmesini sağlıyor. Ayrıca bölgemizde büyüyen oto çeker sektörü geliştikçe gelişiyor ve bu araçların sadece oto çekerle taşınması söz konusu olduğundan dolayı elbette bir getirisi oluyor. Limanlarda konteyner başına acenteler ve tahliye işlemlerinden dolayı getiri var dolayısı ile nakliye sektörü de bu transit ticaretten büyük fayda sağlıyor" dedi.

DAHA ÖNCE SADECE İDLİB'E GİDİYORDU, ŞİMDİ TÜM SURİYE'YE

Arslan, kısıtlı transfer döneminde araçların daha önce sadece İdlib'e gittiğini, Suriye'nin özgürleşmesinin ardından özellikle ocak ayının başından bu yana tüm Suriye'ye gitmeye başladığını vurgulayarak, "Ticaret şu an ülkemiz üzerinden transit yapılıyor ama ilerleyen zamanda Suriye'nin limanlarına da gitmeye başlar. O zaman Türkiye'ye gelmez. İkinci el araçların yanı sıra sıfır araçlar da gidiyor. Binek otomobilden, kamyonete, çekiciye kadar çeşitli araçlar talep ediliyor ve sevki sağlanıyor. Talebin gün geçtikçe daha da artacağını düşünüyoruz. Bu yılın ocak ayında ciddi anlamda artış oldu. 2012'de yıllık 40-50 bin araç gitti. Yasaklama kalkınca ocak ayından bugüne kadar 150 bin araç gitti" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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