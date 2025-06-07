Suriyeli sığınmacıların geri dönüş yolculuğu Bayramın ikinci gününde de sürüyor

KİLİS - Türkiye'de uzun yıllardır yaşayan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü geri dönüşleri Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de devam ediyor.

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda hareketlilik sürerken, dönüş yapan sığınmacılar Türkiye'de geçirdikleri yıllar için Türk milletine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Yaklaşık altı ay önce Esat rejiminin sona ermesiyle birlikte Suriyeli sığınmacılar yanlarına aldıkları eşyalarla birlikte çıkış işlemlerinin ardından ülkelerine dönüyor.

"Ben Türkiye'ye çocukken geldim, şimdi 20 yaşındayım"

13 yıldır Türkiye'de yaşayan Yusuf Semmen, "Ben Türkiye'ye çocukken geldim, şimdi 20 yaşındayım. Türk arkadaşlarım oldu, birlikte çok güzel zamanlar geçirdik. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. 13 yıl boyunca hiçbir sorun yaşamadım, hayatım çok güzel geçti. Bayramın ikinci günü memleketime, Halep'e dönüyorum. Artık yeter, ailem Suriye'de, ben de dönüyorum" diye konuştu.

"Türk arkadaşlarımla kardeş gibiydik"

Türkiye'nin birçok şehrini gezdiğini ve en uzun süre Gaziantep'te kaldığını belirten Semmen, "Gaziantep'te 10 yıl oturdum. Hatay'ın Payas ilçesini ve İzmir'i gezdim. Türk arkadaşlarımla kardeş gibiydik. Türkiye'de kunduracılık yaptım, sevdiğim bir meslek ve iyi de yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de doğdum, Türkiye çok güzel"

Ankara'dan gelen 9 yaşındaki Telin Msho ise, "Türkiye'de doğdum. Türkiye çok güzel. Teşekkür ederim Erdoğan, teşekkür ederim Türkiye" dedi