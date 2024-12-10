Suriyeliler Cilvegözü Gümrük Kapısı\'ndan Ülkelerine Dönüyor

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Ülkelerine dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu (2)

Hatay'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda işlemleri tamamlanan Suriyeliler, aileleri, akrabaları ve yanlarına alabildikleri eşyalarla sınırı geçiyor. Sınırda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, işlemleri için bekleyen Suriyelilere su, meyve suyu ve kek ikram etti. Suriyeliler ve çocukları, jandarmaya teşekkür etti.

CAN DOSTLARIYLA ÜLKESİNE DÖNÜYOR

Türkiye'de sahiplenip, baktığı 2 kedisiyle İdlib'e dönmek için bekleyen Mustafa Hac Kadir (27), " İstanbul'dan geldim, İdlib'e gideceğim. 6 yıldır Türkiye'deyim, otomobil tamirciliği yapıyordum. Şimdi savaş bitti, kız kardeşim ve kedilerimle birlikte ailemin yanına döneceğim. Memleketimi çok özledim. Kedilerimi küçükken almıştım. Burada baktım, şimdi birlikte gidiyoruz" diye konuştu.

'HALEP'İ ÇOK ÖZLEDİM'

Memleketi Halep'e dönmek için İstanbul'dan gelen Ahmed Şar (30) ise "10 yıldır buradayım, tekstil fabrikasında çalışıyordum. Halep'te iş ve para yok, tehlikeli. Aileme para gönderiyordum, onlara yardım etmek için gelmiştim. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, bizi kabul etti ve misafir etti. Şimdi çok şükür savaş bitti, Esad da gitti. Haberi alınca çok mutlu olduk. 3 gündür ağlıyorum ve annemi görmek istiyorum. Halep'i çok özledim. Ailemle buluşunca birbirimize sarılacağız" dedi.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: Eser PAZARBAŞI/HATAY,