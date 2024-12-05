Suriyeliler Halep'e Dönüş Yapıyor - Son Dakika
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Suriyeliler Halep'e Dönüş Yapıyor

Suriyeliler Halep\'e Dönüş Yapıyor

Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyeliler, Halep'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından memleketlerine dönüş yapmaya başladı. Özellikle Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan geçişler sürüyor.

05.12.2024 14:34  Güncelleme: 14:38
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HALEP'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor.

Çoğunluğu Halepli olan Suriyeliler, çuval ve bavullara doldurdukları eşyalarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada pasaport ve diğer yasal işlemlerini yaptıran Suriyeliler, memleketlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapıyor.

İstanbul'da yaşayan Halepli Muhammed Salih, "5 yıldan bu yana İstanbul'daydım. Mesleğim terzilik, şimdi Halep'e gidiyorum. Orada yakınlarım var. İnşallah Halep daha iyi olacak" dedi.

Konya'dan geldiğini belirten Mahmut Hammadi ise yıllar sonra memleketi Halep'e gittiğini söyledi.

Haber-kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),

Kaynak: DHA

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