Suriyeliler Halep\'e Dönüş Yapıyor

Güncel

HALEP'in muhalifler tarafından kontrol altına alınmasının ardından başta Hatay olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Suriyelilerin ülkelerine geçişleri sürüyor.

Çoğunluğu Halepli olan Suriyeliler, çuval ve bavullara doldurdukları eşyalarıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada pasaport ve diğer yasal işlemlerini yaptıran Suriyeliler, memleketlerine gitmek için sınır kapısından geçiş yapıyor.

İstanbul'da yaşayan Halepli Muhammed Salih, "5 yıldan bu yana İstanbul'daydım. Mesleğim terzilik, şimdi Halep'e gidiyorum. Orada yakınlarım var. İnşallah Halep daha iyi olacak" dedi.

Konya'dan geldiğini belirten Mahmut Hammadi ise yıllar sonra memleketi Halep'e gittiğini söyledi.

Haber-kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),