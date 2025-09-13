Suruç'ta Okulda Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Suruç'ta Okulda Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Hayatını Kaybetti

Suruç\'ta Okulda Kalp Krizi Geçiren Öğrenci Hayatını Kaybetti
13.09.2025 20:59
12 yaşındaki Mehmet Demirhan, okul bahçesinde fenalaşarak hastanede yaşamını yitirdi.

Şanlıurfan'nın Suruç ilçesinde, okul bahçesinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan 6'ncı sınıf öğrencisi Mehmet Demirhan (12), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OKUL BAHÇESİNDE ANİDEN FENALAŞTI

Olay, 11 Eylül Perşembe günü Suruç'ta bulunan Borsa İstanbul Ortaokulu'nun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bu yıl öğretmen olarak Suruç'a atanan Hakan ve Tuba Demirhan çiftinin oğulları Mehmet Demirhan, teneffüste okul bahçesinde aniden fenalaştı.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Küçük çocuğun yığıldığını gören arkadaşları durumu öğretmenlerine bildirdi. İhbarla okula gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği anlaşılan Mehmet Demirhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan küçük Mehmet'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü memleketi Antalya'nın Serik ilçesinde toprağa verildi.

UĞURCAN ÇAKIR'IN KUZENİ ÇIKTI

Kalp kiriz sonucu hayatını kaybettiği belirlenen ve Antalya'da toprağa verilen Mehmet Demirhan'ın Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır'ın kuzeni olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

