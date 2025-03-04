Suruç'ta Trafik Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Suruç'ta Trafik Kazası: 4 Ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobil çarpıştı. 4 kişi hayatını kaybetti.

04.03.2025 03:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunda Zeynel Abidin Uçar (23) idaresindeki 01 AKG 136 plakalı otomobil ile Müslüm Yılmaz (20) yönetimindeki 27 BB 296 plakalı otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücüler ile araçta bulunan Rejber Demirkol (25) ve Ercan Yılmaz'ın (46) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Güncel, Yaşam, Suruç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suruç'ta Trafik Kazası: 4 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
13:14 Trump’ın Ukrayna’ya askeri desteği kesmesine Kremlin’den ilk tepki Trump'ın Ukrayna'ya askeri desteği kesmesine Kremlin'den ilk tepki
12:35 İstanbul’da tepki çeken eylem trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi
11:19 Trafik cezaları katlanıyor Alkollü araç kullanma cezası 50 bin olacak, hapis de yatacaklar Trafik cezaları katlanıyor! Alkollü araç kullanma cezası 50 bin olacak, hapis de yatacaklar
10:57 Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim Çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:48 Terör örgütü PKK’nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan’dan ilk yorum Terör örgütü PKK'nın ateşkes ilanına ilişkin DEM Partili Buldan'dan ilk yorum
17:41 Wanda Nara’dan Icardi’nin hayatını karartacak suçlama Wanda Nara'dan Icardi'nin hayatını karartacak suçlama
17:21 AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok AK Parti Sözcüsü Çelik: Terör örgütüyle pazarlık kesinlikle yok
17:17 Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın Bakanlık ünlü giyim markalarını ifşa etti: Bu ürünü çocuklarınıza sakın almayın!
16:59 Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 13:57:05. #7.12#
SON DAKİKA: Suruç'ta Trafik Kazası: 4 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.