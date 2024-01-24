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Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü - Son Dakika
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Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik ekipleri tarafından durdurulan araç sürücüleri, trafik cezası almak istemeyerek cam filmlerini kendi elleriyle söktü. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere ceza kesilirken, park yasağına uymayan sürücülere de idari para cezası uygulandı. Ön camlarında film olduğu tespit edilen sürücüler ise ceza almamak için filmleri söktü ve yolculuklarına devam etti.

24.01.2024 - 14:13,  Güncelleme: 14:14
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Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafik ekiplerinin uygulamasında durdurulan bazı araç sürücüler, trafik cezası yememek için ön cam filmlerini kendi elleriyle söktü.

Kdz. Ereğli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezinde denetimlerini sürdürüyor. Trafik ekipleri ilçenin farklı noktalarındaki trafik uygulamalarında sürücüleri durdurarak denetim yaptı. Kırmızı ışıkta geçen sürücüler ekiplerce durdurularak cezai işlem uygulandı. Beş araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali sebebiyle ceza kesildi. Ekipler, durdurdukları motosikletlerin egzozlarını da kontrol ederek sürücülerin ehliyetlerini sorguladı.

Park yasağı olan bölgelerde araçlarını park eden sürücülere idari para cezası uygulandı. Öte yandan araçlarının ön camlarında film olduğu tespit edilen iki araç sürücüsü durduruldu. Sürücüler ise ceza yememek için cam filmlerini kendi elleriyle söktü. Ön camlarından filmleri söken sürücüler ardından yollarına devam etti.

Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü
Kaynak: İHA
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