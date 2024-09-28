Suşehri'nde Antep Fıstığı Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Suşehri'nde Antep Fıstığı Üretimi Artıyor

Suşehri\'nde Antep Fıstığı Üretimi Artıyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde aşılanan menengiç ağaçlarından Antep fıstığı üretimi artış gösteriyor.

28.09.2024 12:14
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Sivas'ın Suşehri ilçesi Günlüce köyünde, yıllar önce doğada kendiliğinden yetişen menengiç ağaçlarının aşılanmasıyla elde edilen 'Antep fıstığı' üretimi, zamanla çevredeki köylerde de yaygınlaştı. Köylülerin üretimini benimsediği ve yüksek kalitede yetişen fıstıklar, hasat işlemleri tamamlandıktan sonra fıstığın başkenti olarak nitelendirilen Gaziantep'e gönderiliyor.

Suşehri ilçesi Günlüce köyünde 1980'li yıllarda dönemin köy muhtarı Turan Yalçın'ın çabaları sonucu menengiç ağaçlarının aşılanması yöntemiyle deneme üretimi yapılan ve başarı elde edilen Antep fıstığı, bölge halkının yeni gelir kapısı oldu. Yıllar içinde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle alanı genişleyen Antep fıstığı üretimi, bölgedeki 5 köye yayıldı. Bu yıl hasadı yapılmaya başlayan yüksek kalitedeki fıstıklar, kurutma ve torbalama çalışmalarının tamamlanmasının ardından satış için Gaziantep'e gönderiliyor. Yılda yaklaşık 10-15 ton ürün, Sivas'tan Gaziantep'e ulaştırılıyor. Köylüler, üretim kapasitesinin artırılması için civardaki binlerce menengiç ağacının aşılanması konusunda destek bekliyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ile fıstık hasadı yapan köylüleri ziyaret edip, üretim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Köylülerin kendi çabalarıyla başlattığı, son dönemde Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün destekleriyle güçlendirdikleri Antep fıstığı hasadının bereketli olmasını dileyen Öztürk, Günlüce köyünde yıllardır üretimi devam eden bir ürünümüz var, bu da Antep fıstığı. Özellikle son yıllarda aşılama destekleriyle beraber her geçen gün ağaçlarımız Antep fıstığına dönüşüyor. Burada Antep fıstığı, menengiç ağacından aşılanıyor. Antep fıstığı hem iç piyasada hem de ihracatta çok önemli bir gelir kalemlerinden bir tanesi. İlçemizde Günlüce ile birlikte 5 köyümüz bu konuda önemli bir üretim merkezine dönüştü. Bundan sonra her yıl Valilik olarak Antep Fıstığı üretiminin daha ciddi noktalara gelmesi için biz de elimizden geleni yapacağız dedi.

'BURADA YETİŞECEĞİ AKLIMIZA GELMEZDİ'

Öztürk, fıstık üretimi için bölgede aşılanmayı bekleyen çok yüksek miktarda menengiç ağacı bulunduğunu belirterek, Önümüzdeki yıllardan itibaren Antep fıstığını aşılama noktasında bu 5 köyümüze ciddi anlamda destek sağlayacağız. Bu 5 köyde de aşılamaları destekleyeceğiz. Biz burada gelmeseydik, görmeseydik herhalde Antep fıstığı yetiştirileceği aklımıza gelmezdi. Ama her şey bir hayalle başlar. Hayal etmek ve emek vermek önemli. Burada üreticilerimiz bunu hayal etmişler, öngörmüşler ve emek vermişler. Devlet olarak bize düşen onların bu emeğinin boşa gitmesinin önüne geçmektir. Hazırlayacağımız projeyle bu ağaçların da aşılanıp ekonomiye kazandırılması için çiftçimize destek olacağız. Antep fıstığının Sivas'ta üretiliyor olması önemli bir değerdir. Mevcut olan menengiç ağaçlarının aşılayarak artırılması burada bir ölçek ve pazar ekonomisi yaratacak. Ürünün sadece üretimi değil, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması noktasında da Suşehri'ni bir merkez haline getirecek diye konuştu.

'KALİTESİ ANTEP'TEN YÜKSEK'

Köyde ilk kez aşılama işlemi yapıp, fıstık üretimi ve yaygınlaşmasını sağlayarak işin öncüsü olan 7 çocuk babası Turan Yalçın (75), Ben 1987'de köyün muhtarı oldum. Gaziantep'ten köyümüze araştırmacıları getirttik. Onlardan bir aşı aldık ve ağaçlara vurduk. Öylece başladı. Başlarda istediğimiz olmadı. Denemeye devam ettik ve en sonunda verim almaya başladık. Sadece ben kendi bahçemden Gaziantep'e yaklaşık 2 ton fıstık göndermekteyim. Biz istiyoruz ki bu çalışma Suşehri'nin her tarafında olsun. Bu bölge menengiç ağacından geçilmiyor. Memleketimize faydalı bir şey olsun istiyorum. Ayrıca ekonomiye de katkımız olsun. Bir tek benimle olmuyor, herkesin olsun istiyorum. Burada 5 köyle birlikte olunca istediğimiz tonajı alabiliriz. Bizim burada üretilen fıstığımızın kalitesi Gaziantep'in fıstığından yüksek. İçi daha yeşil ve en iyi baklavalık fıstık bizim fıstığımız. En iyi baklava bundan yapılır. Antep'in adı çıkmış, burası Suşehri. Alıcılar da bizlerden çok memnun. Antep fıstığını burada üretip Gaziantep'e gönderiyoruz dedi.

Haber-Kamera Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI SUŞEHRİ(Sivas),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Suşehri'nde Antep Fıstığı Üretimi Artıyor - Son Dakika

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