Suudi Arabistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi

Suudi Arabistan\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Töreni Düzenlendi

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Uluslararası Türk Okulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama töreni düzenledi. Törene Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz, Cidde Başkonsolosluğu Konsolos Muavini Zeynel Abidin Kılıç, veliler ve öğrenciler katıldı. Tören kapsamında Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalar gerçekleştirildi. Ayrıca şiirler, marşlar, oratoryo ve halk dansları da sergilendi. Etkinlik, akıl-zeka oyunları ve spor turnuvalarında ödül kazanan öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi.

20.05.2024 00:01
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Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Uluslararası Türk Okulu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle kutlama töreni düzenledi.

Ecyad Kültür ve Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cenk Uraz ile eşi, Cidde Başkonsolosluğu Konsolos Muavini Zeynel Abidin Kılıç, Cidde Eğitim Ataşesi Güsamettin Erdoğan, Cidde Ticaret Ataşesi Oğuz Şahin, veliler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Şiir ve marşların okunduğu, oratoryo ve halk danslarının yapıldığı etkinlik, akıl-zeka oyunları ve spor turnuvalarında ödül kazanan öğrencilere ödüllerinin takdimi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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