Suudi Arabistan'dan Ebola Önlemi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suudi Arabistan'dan Ebola Önlemi

Suudi Arabistan\'dan Ebola Önlemi
26.06.2026 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Ebola salgını nedeniyle Kongo, Uganda ve Güney Sudan'a seyahatleri yasakladı.

RİYAD, 26 Haziran (Xinhua) -- Suudi Arabistan, Ebola salgınına yönelik bir önlem olarak vatandaşlarının Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan'a seyahatlerini askıya aldı. Bu üç ülkeden Suudi Arabistan'a seyahat edecek kişilerin vize işlemleri durdurularak ülkeye girişleri de yasaklandı.

Suudi Arabistan Haber Ajansı'nın perşembe günü bildirdiğine göre seyahat kısıtlaması, Suudi Arabistan'a üçüncü ülkeler üzerinden gelecek olan ve ülkeye girişlerinden önceki 21 gün içinde söz konusu üç ülkede bulunmuş olan yolcuları da kapsıyor.

Suudi Arabistan Halk Sağlığı Kurumu, ülkede alınan önleyici tedbirlerin ardından teyit edilmiş veya şüpheli herhangi bir Ebola vakasına rastlanmadığını açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti perşembe günü itibarıyla teyit edilmiş Ebola vakası sayısının 1.155'e, salgında hayatını kaybedenlerin sayısının ise 304'e yükseldiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü de salgının kontrol altına alınmasında güçlük yaşandığı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Suudi Arabistan, Güney Sudan, Güvenlik, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suudi Arabistan'dan Ebola Önlemi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı
Maçın önüne geçen an Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi Maçın önüne geçen an! Bütün takımı tek tek selamlayıp moral verdi
Son 32’ye kalınca ülkede yer yerinden oynadı Son 32'ye kalınca ülkede yer yerinden oynadı
Avrupa’da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye’ye geliyor Avrupa'da 100 kişinin canını alan sıcaklar Türkiye'ye geliyor

10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:47
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
Nihat Kahveci ABD maçından sonra canlı yayında sinir krizi geçirdi
09:38
Tatildeyken imzayı attı Cemre Baysel’in yeni partneri belli oldu
Tatildeyken imzayı attı! Cemre Baysel'in yeni partneri belli oldu
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
09:01
34 ilde suç örgütlerine operasyon 841 şüpheli yakalandı
34 ilde suç örgütlerine operasyon! 841 şüpheli yakalandı
07:43
Kaan’ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
07:22
Venezuela’daki depremde ölü sayısı 235’e yükseldi, Üşümezsoy’dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
Venezuela'daki depremde ölü sayısı 235'e yükseldi, Üşümezsoy'dan çarpıcı Türkiye örneği geldi
07:02
ABD’yi son nefeste devirdik A Milli Takımımız Dünya Kupası’na galibiyetle veda etti
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:33:55. #7.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Ebola Önlemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.