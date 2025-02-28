Suudi Arabistan'dan Sudan'a Paralel Hükümet Uyarısı

Güncel

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da "paralel bir hükümet" kurulması çağrısı yapan herhangi bir adım veya düzenlemeyi "gayrimeşru" olarak nitelendirdiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan, Sudan'ın birliğini tehlikeye atabilecek ve kardeş Sudan halkının iradesini yansıtmayan, resmi kurumların çerçevesi dışında gerçekleştirilen gayrimeşru herhangi bir adımı veya girişimi reddetmektedir. Buna paralel bir hükümet kurma çağrıları dahildir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın Sudan'a, güvenliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne olan desteğinin sabit olduğu vurgulandı.

Sudanlı taraflara "ülkenin çıkarlarını herhangi bir grubun çıkarının üzerinde tutma ve Sudan'ı bölünme ve kaos riskinden uzak tutma" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Suudi Arabistan'ın 11 Mayıs 2023'te imzalanan Cidde Bildirgesi doğrultusunda Sudan'daki savaşı durdurmak ve barışı sağlamak için tüm çabalarını sürdürme taahhüdüne bağlı olduğu kaydedildi.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Kenya'nın, ordu ile 22 aydır çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK), bazı siyasi güçler ve silahlı grupların toplantılarına ev sahipliği yapmasına tepki olarak Nairobi'deki büyükelçisini çağırmıştı.

Sudan resmi ajansının haberine göre Bakanlık, Kenya'nın HDK ve ona destek veren bazı siyasi güçler ile silahlı grupların toplantılarına ev sahipliği yapmasını "Sudan'a karşı düşmanca bir hamle" olarak nitelendirmişti.

HDK ikinci Komutanı Abdurrahim Hamdan Dagalu, ayrılıkçı Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Lideri Abdülaziz El-Hılu, Milli Ümmet Partisi Genel Başkanı Fadlullah Burma Nasır, HDK'ye destek veren siyasi güçler ve silahlı grup temsilcileri, 18 Şubat'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de toplanmıştı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, bu gruplar, siyasi bir bildiri imzalayıp HDK'nin kontrol ettiği bölgelerde hükümet kurma çabasını sürdürüyor.

Sudan hükümeti, dün Kenya'nın siyasi güçler ve HDK liderlerinin "paralel hükümet kurma amacıyla bir toplantıya ev sahipliği yapmasını" kınamış ve bunu "Afrika ülkelerini bölmeye teşvik ve iyi komşuluk kurallarına aykırı" olarak nitelendirmişti.

Kenya Dışişleri Bakanlığı ise yapılan görüşmelerin bir müdahale eylemi olmadığını, bilakis Afrika Birliği, IGAD ve Birleşmiş Milletler tarafından yürütülen bölgesel çabaların bir parçası olduğunu ileri sürmüştü.

???????- Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı olan Hızlı Destek Kuvvetleri arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3,5 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

Ordu, kara operasyonuyla savunmadan saldırıya geçmişti

Sudan ordusu, başkent Hartum'un batısında yer alan Umdurman bölgesinde kontrolünü pekiştirdikten sonra 26 Eylül 2024'te başlattığı kara operasyonuyla savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmişti.

Sudan ordusu, Hartum, Cezira, Beyaz Nil ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde ilerlemeler kaydetmişti.

Sahadaki kaynaklar, ordunun, Hartum, Umdurman ve Bahri diye 3 bölgeden oluşan başkentin kuzeyindeki Bahri'nin yüzde 90'ını, batıdaki Umdurman'ın büyük bölümünü ve ortadaki Hartum'un ise yüzde 60'ını kontrol ettiğini belirtiyor.

Hartum, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve uluslararası havalimanına ev sahipliği yapıyor. Hızlı Destek Kuvvetleri ise şehrin doğu ve güney mahallelerinde varlığını sürdürüyor.