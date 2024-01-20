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Suudi Arabistan, Filistin Devleti Kurulmasında İsrail'in Saldırılarına Karşı Çıkıyor - Son Dakika
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Suudi Arabistan, Filistin Devleti Kurulmasında İsrail'in Saldırılarına Karşı Çıkıyor

Suudi Arabistan, Gazze Şeridi'nde yaşayan insanların zorla yerinden edilmesini kabul etmeyerek, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında ısrarcı olduğunu belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgede ateşkesin derhal uygulanması ve Gazze sakinlerinin korunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, Filistin meselesinin tüm toplantı ve zirvelerde gündemde olmaya devam edeceği bildirildi.

Suudi Arabistan, Filistin Devleti Kurulmasında İsrail\'in Saldırılarına Karşı Çıkıyor
20.01.2024 - 23:49,
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Suudi Arabistan, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasında ısrarcı olduğunu, aylardır İsrail'in saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin zorla yerinden edilmesini kabul etmediğini belirtti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Kral Selman bin Abdulaziz adına Dışişleri Bakan Yardımcısı Velid el-Harici'nin katıldığı, Uganda'nın başkenti Kampala'da düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünyanın, ülkelerin egemenliğini ve istikrarını etkileyen çatışmaların gözle görülür şekilde arttığına şahit olduğu ifade edilen açıklamada, ülkelerin barışı sağlamak için çabalaması gerektiği vurgulandı.

Riyad yönetiminin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını reddettiği belirtilen açıklamada, bölgede ateşkesin derhal uygulanması, yardımların girişinin sağlanması ve Gazze sakinlerinin zorla yerinden edilmesinin önlenmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devleti kurulana kadar tüm toplantı ve zirvelerin gündeminde Filistin meselesine yer verilmeye devam edileceği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 18 Ocak'taki açıklamasında, Gazze'deki saldırılardan sonraki süreçte herhangi bir şekilde Filistin devletinin kurulmasına karşı olduğunu ve bunu ABD yönetimine bildirdiğini ifade etmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 163 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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