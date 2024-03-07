Suudi Arabistan, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa kararını kınadı

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Suudi Arabistan, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimleri kurulması amacıyla yasa dışı yeni konut inşa kararını onaylamasını kınadı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in, Kudüs ve Batı Şeria'nın büyük bir bölümünü Yahudileştirme girişimleri kınandı.

Açıklamada, "Suudi Arabistan, İsrail işgalinin Batı Şeria'da yaklaşık 3 bin 500 konutluk yeni yerleşim birimi inşasını onaylama kararını şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in yasa dışı yerleşim birimi kararının uluslararası kararları, Birleşmiş Milletler sözleşmelerini ve uluslararası insan hakları hukukunu ihlal ettiğinin altı çizilerek, "Bölgede barış ve istikrar fırsatlarının değerlendirilmesini engelliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Filistin halkının güven içinde yaşama hakkını elde etmesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması gerekliliğine vurgu yapıldı.

İsrail'de aşırı sağcı Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Strock, dün, 3 bin 500 yeni yasa dışı konut inşasının onaylandığını doğrulamıştı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de yeni yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin inşasının onaylanmasına işaret ederek, "mevcut hükümetin Batı Şeria'da son bir yıl içinde 18 bin 515 konut inşasına ruhsat verdiğini" belirtmişti.

İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri

İsrail, 26 Şubat 2023'te Ürdün'ün Akabe kentinde, 19 Mart 2023'te de Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde Filistin, Ürdün, ABD ve Mısır'ın katılımıyla düzenlenen toplantılarda yerleşim faaliyetlerini bir süreliğine durdurmayı kabul etmişti.

İsrail'in verdiği sözlere rağmen 2023'te yerleşim faaliyetleri, son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs'teki hakimiyeti ve burada inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor.