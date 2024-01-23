Suudi Arabistan, İsrail\'in Gazze Şeridi\'ndeki saldırılarının durdurulması çağrısını yineledi

Suudi Arabistan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 109 gündür sürdürdüğü saldırılarının durdurulması çağrısını yineledi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Kral Selman bin Abdulaziz'in başkanlık ettiği bakanlar kurulu, başkent Riyad'da toplandı.

Enformasyon Bakanı Selman bin Yusuf el-Duseri, ülkesinin bakanlar kurulunun, Filistin topraklarındaki gelişmeleri ve bu konuya ilişkin gösterilen uluslararası çabaları takip ettiğini belirtti.

Bakanlar kurulunun, "Suudi Arabistan'ın İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını reddettiğini ve acil ateşkes sağlanması gerekliliğini vurguladığını" yinelediğini aktaran Enformasyon Bakanı Duseri, ülkesinin "Kalıcı ve sürdürülebilir barış ile istikrarın sağlanacağı koşulların oluşturulması için, Gazze'ye yardımların ulaştırılması ve bölge halkının zorunlu göçünün engellenmesi gerekliliğine dikkati çektiğini" ifade etti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 221'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 370 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.