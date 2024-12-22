T24 ve Seyhan Avşar'a Soruşturma - Son Dakika
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T24 ve Seyhan Avşar'a Soruşturma

T24 haber sitesi ve gazeteci Seyhan Avşar hakkında terör propagandası nedeniyle soruşturma açıldı.

22.12.2024 00:46
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Gazeteci Seyhan Avşar ile T24 isimli haber sitesi hakkında "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, T24 haber sitesinde yayımlanan "Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin Suriye'de öldürüldü." başlıklı haber ile gazeteci Seyhan Avşar'ın sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Daştan ve Bilgin'in övüldüğü belirtildi.

Avşar'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri" şeklinde yanıltıcı bilginin yayıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, konuya ilişkin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Bu arada, Cihan Bilgin hakkında Mardin Sulh Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-PYD/ YPG silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı olduğu öğrenildi.

Nazım Daştan hakkında ise Gaziantep 2. Ağır Ceza Hakimliğince "PKK/KCK-YPG/YDG-H silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu ile "PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak"tan 5 farklı yakalama kararı olduğu, ayrıca "PKK/KCK silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "terör örgütüne üye olmak" suçlarından da 6 adli kaydı bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sosyal Medya, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Seyhan, Terör, Medya, Hukuk, Suç, PKK, Son Dakika

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