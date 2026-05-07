T3 Vakfı ve Sıfır Atık Vakfı\'ndan İş Birliği

07.05.2026 15:49
T3 Vakfı ile Sıfır Atık Vakfı, çocuklar için çevre bilinci ve teknoloji odaklı eğitim protokolü imzaladı.

TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sıfır Atık Vakfı arasında; çocuklar ve gençlere yönelik sıfır atık, sürdürülebilirlik, çevre bilinci ve teknoloji odaklı eğitim, farkındalık ve proje çalışmalarını kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sıfır Atık Vakfı arasında; eğitim, teknoloji, çevre farkındalığı ve sürdürülebilirlik alanlarında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde ortak çalışmalar yürütülmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, T3 Vakfı Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş tarafından imzalandı. İş birliğiyle, özellikle genç nesillerin çevre bilinci yüksek, teknolojiye hakim ve sürdürülebilir yaşam kültürünü benimseyen bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sağlanması hedeflendiği aktarıldı. Çevre bilinci ve sıfır atık uygulamalarının teknoloji eğitimleri, festivaller, atölyeler ve bilim merkezlerine entegre edilmesi, ortak eğitim programları hazırlanması, farkındalık kampanyaları düzenlenmesi ve sürdürülebilirlik odaklı projelerin geliştirilmesi planlanıyor.

'5 BİNDEN FAZLA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK'

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, "Türkiye Teknoloji Takımı ve Sıfır Atık Vakfı arasında imzalanacak olan iş birliği protokolü için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tabii T3 Vakfı, Türkiye'de özellikle teknolojinin yaygınlaşmasıyla alakalı muhteşem çalışmalar yapan bir vakıf. Bu bağlamda vakfın kurucusu Selçuk Bayraktar Bey'e ve vakfımızın başkanı Elvan Hanım'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sıfır Atık Vakfı olarak, 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Hareketi'nin yaygınlaşması ve sahada karşılık bulmasıyla alakalı yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte çalışmalar yapıyoruz. Bu iş birliği protokolüyle beraber T3 vakfımızla birlikte; başta 'Teknolojide Sıfır Atık' çalışmaları, 'Deneyap' atölyelerinde sıfır atıkla alakalı çalışmaların yaygınlaştırılması ve toplum nezdinde yapılacak yeni sıfır atık çalışmalarıyla alakalı yeni bir sayfa açıyoruz. Tabii biz vakıflarımız arasındaki iş birliğini önemsiyoruz, tecrübe paylaşımını önemsiyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki ay yapacak olduğumuz 'Sıfır Atık Forumu'nda da Türkiye Teknoloji Takımı T3 vakfımızla beraber çalışacağız. Bildiğiniz üzere 150'den fazla ülkenin katılacağı Sıfır Atık Forumu, bu yıl 5 binden fazla misafire ev sahipliği yapacak" dedi.

'SIFIR ATIK VAKFI, DÜNYADA 8 MİLYAR İNSANIN VAKFI'

Samed Ağırbaş, "Sıfır Atık Vakfı olarak, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde ortak aklı' önemsiyoruz. Bizim en önemli mottolarımızdan bir tanesi ortak akıl; yani herkesin aynı masa etrafında buluştuğu ve herkesin istişare, diyalog ve uzlaşı ile kararların alındığı platformları oluşturmak istiyoruz. Ancak bu şekilde başarıya ulaşabileceğimize biz inanıyoruz. Sıfır Atık Vakfı, Türkiye'de 86 milyonun vakfı, dünyada 8 milyar insanın vakfı. Bu bağlamda bizler daha yaşanabilir bir dünya için, daha müreffeh bir dünya için çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz. Ben tekrardan T3 Vakfı başkanımız Elvan Hanım'a ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'PAYDAŞLARIMIZLA ANA AMACIMIZ ETRAFINDA BERABER YOL YÜRÜMEYİ DÜSTUR EDİNDİK'

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, "Bu iş birliğine vesile olduğu için Sıfır Atık Vakfımıza ve kıymetli başkanımız Samed Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler de Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak aslında 2017 yılında ilk faaliyetlerimize başladığımızda; özellikle hem gençlerimize, bir yandan da 7'den 70'e herkesi bilim ve teknolojiyle buluşturmak, gençlerimizi bu alana yönlendirmek, projeler geliştirmelerini sağlamak gayesiyle birçok projeyi bu zamana kadar hayata geçirmiş bulunuyoruz. 'Deneyap' teknoloji atölyelerimiz, bilim merkezlerimiz, dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST ve girişim merkezimiz çatısı altında birçok projeyi bilim ve teknoloji ile gençlerimizi bu vesilelerle buluşturmuş olduk. Tabii bu anlamda tüm bu çalışmaları yürütürken de her zaman T3 Vakfı olarak paydaşlarımızla birlikte ana amacımız etrafında beraber yol yürümeyi düstur edindik. Bu anlamda hem TEKNOFEST'te 130'dan fazla paydaşımızla, diğer projelerimizde bakanlıklarımızla, kamu kurumlarımızla, diğer sivil toplum kuruluşlarımızla ortak amaçlar doğrultusunda farklı alanlarda birbirimizi destekleyerek bugüne kadar ülkemizi bu anlamda önemli bir noktaya taşımış bulunuyoruz. Dolayısıyla burada toplumda bu paradigma dönüşümünü bilim ve teknolojide nasıl sağladıysak, aslında yine ülkemiz için, dünya için çok kıymetli olan bu Sıfır Atık hareketi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde hayata geçirilen bu hareketin de yalnızca belirli kesimlerce değil, aslında toplumun tüm kesimlerince benimsenmesi ve bunun bir insanların hayatının bir parçası haline gelmesini çok önemli ve kıymetli görüyoruz" dedi.

'BİLİM VE TEKNOLOJİYİ BU ÇALIŞMALARIN DIŞINDA TUTAMAYIZ'

Elvan Kuzucu Hıdır, "Vakıf olarak yürüttüğümüz tüm çalışmalarda Sıfır Atık Vakfımız ile iş birliği yapmak üzere bu protokolü imzalamak için bir araya geldik. Bilim ve teknolojiyi bu çalışmaların dışında tutamayız. Tüm dünyada sürdürülebilirlik en önemli unsurlardan birisi olarak gözüküyor. Teknolojiyi sürdürülebilirlikten ayırt edemeyeceğimize göre bir anlamda bunları birlikte entegre edebileceğimiz, nasıl ortak hareket edebileceğimiz üzerine beraber çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Başkanımızın da bahsettiği gibi özellikle bilim merkezlerimizde, bu atölyelerde gençlerin bu alanlardaki farkındalık düzeylerini artırmak için eğitimler, ortak atölyeler ve programlar düzenliyor olacağız. Tabii ki girişimlerimiz var; TEKNOFEST'te özellikle çevre ve enerji alanında çok kıymetli, insanlık yararına odaklı birçok teknoloji yarışması düzenliyoruz. Tüm bu yarışmalarımız nezdinde gençler birçok proje ortaya koyuyor, bununla birlikte de bu projeleri önemli girişimlere dönüştürüyorlar. İşte onların hem ulusalda hem de dünya arenasına çıkabilmeleri, burada önemli iş birlikleri oluşturabilmeleri adına da Sıfır Atık Vakfımızın bizlere bu anlamda birçok aslında yol göstereceğini ve orada ortak iş birlikleri kurmak adına bu çalışmaları hem ulusalda hem uluslararası mecralarda yayılması noktasında desteklerini bu iş birliği çerçevesinde de alıyor olacağız inşallah" diye konuştu.

Kaynak: DHA

