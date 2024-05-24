TADD tarafından Ankara'da Afrika Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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TADD tarafından Ankara'da Afrika Günü resepsiyonu düzenlendi

TADD tarafından Ankara\'da Afrika Günü resepsiyonu düzenlendi

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin'in ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen Afrika Günü resepsiyonuna Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong Thiep ve birçok önemli isim katıldı. Etkinlikte Afrika'nın doğal güzelliklerini ve Türkiye-Afrika ilişkilerini anlatan videolar gösterildi. TADD, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki iş birliğini artırmak ve yardımlarda bulunmak amacıyla kuruldu.

24.05.2024 22:16
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Tüm Afrika'nın Dostları Derneği (TADD) tarafından başkent Ankara'da "Afrika Günü" resepsiyonu verildi.

TADD Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin'in ev sahipliğinde bir otelde verilen resepsiyona Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong Thiep, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, siyaset dünyasından isimler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve Türkiye ile Afrika Birliğinin marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte katılımcılara Afrika'nın doğal güzellikleri ve Türkiye-Afrika ilişkilerini anlatan videolar gösterildi.

Bakan Yardımcısı Çam, yaptığı konuşmada, etkinliğin "anlamlı" olduğunu belirterek, TADD yetkililerine teşekkür etti. Katılımcıların Afrika Günü'nü kutlayan Çam, Afrika'nın hem kendine yetebildiğine de hem de dünyayı besleyebilecek kaynaklara sahip olduğunu söyledi. Çam, Afrika'nın geleceğinin "çok parlak" olduğunu vurgulayarak, Afrika'nın tarihi önemine işaret etti.

Güntekin ise Afrika Günü'nün 61'inci yılının kutlandığını hatırlatarak, günün anlam ve önemine yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Afrika Günü'nün tarihi geçmişine yönelik konuşan Güntekin, Afrika'nın geleceğinin parlak olacağına işaret etti.

Büyükelçi Thiep de TADD yetkililerine etkinliğin düzenlenmesi nedeniyle teşekkürleri sunarak, Türkiye ile Afrika halkları arasındaki ilişkiyi "mükemmel" olarak tanımladı. Afrika'nın bugün özgür bir kıta olduğuna değinen Thiep, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ilişkilere katkısına dikkati çekti.

Etkinlikte TADD'ın kıtada yaptığı bazı projelere yönelik sergi gösterimi yapıldı. Afrikalı müzisyenler ise müzik dinletisi sundu. Resepsiyon, yemek ve kokteyl ikramının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

TADD, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasında başta eğitim, sağlık, ekonomi alanlarında mevcut iş birliğini artırmak ve ihtiyaç olan alanlarda doğrudan yardımlarda bulunmak üzere Şubat 2015'te İstanbul'da kuruldu.

Dernek halihazırda İstanbul'daki merkez ofisinin yanı sıra Ankara, Karabük ve Bursa ofislerindeki temsilcileriyle faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: AA

Güney Sudan, Türkiye, Afrika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TADD tarafından Ankara'da Afrika Günü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

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