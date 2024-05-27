TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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TAG Otoyolu'nda meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti

TAG Otoyolu\'nda meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsü, bir kamyon ve 2 otomobille çarpıştı. Kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 9'u ağır 40 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi ve yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Soruşturma ise Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

27.05.2024 13:47
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(MERSİN) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dün akşam Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsünün kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 10 kişinin kimliği belirlendi. Kazada yaralanan 9'u ağır 40 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halindeki Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, dün akşam, TAG Otoyolu'nun Mersin'in Yenice mevkisinde devrilerek çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçmiş ve bir kamyon ile iki otomobille çarpışmıştı. Kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 9'u ağır 40 kişi yaralanmıştı.

Kazada ölenlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Hayatını kaybedenlerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen olduğu öğrenildi.

Kazada ölenlerden Halil Şimşek'in cenazesi Adana'ya, diğer 8 kişinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi.

Kazada yaralananların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Öte yandan Tarsus Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

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