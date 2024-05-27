TAG Otoyolu\'nda meydana gelen kazada 10 kişi hayatını kaybetti

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(MERSİN) - Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda dün akşam Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halindeki yolcu otobüsünün kamyon ve 2 otomobille çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 10 kişinin kimliği belirlendi. Kazada yaralanan 9'u ağır 40 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Diyarbakır'dan İstanbul'a seyir halindeki Star Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, dün akşam, TAG Otoyolu'nun Mersin'in Yenice mevkisinde devrilerek çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçmiş ve bir kamyon ile iki otomobille çarpışmıştı. Kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 9'u ağır 40 kişi yaralanmıştı.

Kazada ölenlerin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Hayatını kaybedenlerin Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen olduğu öğrenildi.

Kazada ölenlerden Halil Şimşek'in cenazesi Adana'ya, diğer 8 kişinin cenazesi Diyarbakır'a gönderildi.

Kazada yaralananların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

Öte yandan Tarsus Cumhuriyet Başsavcısının koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma yürütülüyor.