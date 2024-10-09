Tahliye Gemileri, Türk Vatandaşlarının Tahliyesi İçin Beyrut'a Ulaştı

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için yola çıkan Deniz Kuvvetleri'ne ait iki geminin Beyrut'a ulaştığını bildirdi.

MSB, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için Mersin'den ayrılan iki geminin Beyrut'a ulaştığını bildirdi. Beyrut'a ulaşan iki tahliye gemisi ve dört refakat ve koruma gemisinin görüntüleri MSB tarafından paylaşıldı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın tahliyesi için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine yola çıkan Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz Lübnan'a ulaştı. İki adet çıkarma gemimize tahliye ve yardım malzemesi ulaştırma, dört adet gemimize de refakat ve koruma görevi verildi. Beyrut'a ulaşan gemilerimizde yer alan 300 ton insani yardım malzemesi, dost ve kardeş Lübnan halkına teslim edilecek. Tahliye görevinde öncelikle vatandaşlarımız olmak üzere devletimizden talepte bulunan yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan tahliyesi güvenli şekilde gerçekleştirilecek."