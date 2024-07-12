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Tahmazoğlu ailesinin mutlu günü

Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu'nun oğlu dünya evine girdi

GAZİANTEP - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun oğlu Muhammet Tahmazoğlu ve Nursena Bayraktar dünya evine girdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun oğlu Muhammet Tahmazoğlu, Nursena Bayraktar ile hayatını birleştirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu nikah töreni, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilirken siyaset, iş dünyası ve bürokrasinin önemli isimlerini de bir araya getirdi. Başkan Tahmazoğlu'nun oğlu Muhammet ile gelini Nursena'nın nikahı ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kıyıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen nikah törenine, Başta, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, MHP Milletvekili Sermet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş gibi siyaset ve iş dünyasından bir çok isim katıldı.

"Bu günkü heyecanını bende paylaşıyorum"

Nikahı kıyan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep modeline vurgu yaparak, "Gaziantep modeli, birlikten kuvvet doğar modeli ben hepinizin adına nikaha katılan herkese hoş geldiniz diyorum. Başkanımıza da ayrı yeten teşekkür ediyorum. Karıncalar gibi çalışıp dev eserler bırakıyor. Kıymetli başkanımızın çok emeği var ama en önemli makam ana baba makamıdır. Bu günkü heyecanını bende paylaşıyorum" dedi.

"Hepimiz Gaziantep için varız"

Nikah törenine katılan herkese teşekkür eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,"Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp törenimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Başkanımızın dediği gibi Gaziantep modeliyle hepimiz bir aradayız. Hepimiz Gaziantep için varız. Milletimiz için varız. Hep birlikte çalışmaya gayret edeceğiz" diye konuştu.