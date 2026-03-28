Tahran\'daki Oto Galerisine Saldırı: 70 Araç Yandı

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ilk günlerinde başkent Tahran'ın doğusunda bir oto galerinin hedef alınmasıyla birlikte 70 aracın tamamen yandığı ortaya çıktı.

AA ekibi, ABD-İsrail saldırılarının ilk günlerinde Tahran'daki lüks otomobil galerisine yönelik saldırının neden olduğu zayiatı görüntüledi.

Saldırılar sırasında oto galeriye 3 füze isabet ettiği, çalışanların önlem amacıyla galeriyi terk ettiği ancak buna rağmen galeride bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Galerinin satış müdürü Areş Ali Muhammed saldırıya uğrayan işletmenin herhangi resmi bir kuruma veya bir vakfa bağlı olmadığını vurguladı.

Muhammed, saldırı sonucu uğradıkları zarara dair şunları söyledi:

"Saldırılarda 70 araç tamamen yandı. Farklı bir bölgede teslimat aşamasında bulunan diğer araçlarımıza da saldırı gerçekleşti."

Orada da 160 araç hasar gördü. Şu an için ciddi zararımız var. Özel bir işletme olmamıza rağmen buraya 3 füze atıldı ve 27 personel yaralandı, 1 çalışan hayatını kaybetti."