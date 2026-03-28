Tahran'daki Oto Galerisine Saldırı: 70 Araç Yandı

28.03.2026 14:35
ABD-İsrail saldırılarında Tahran'daki oto galerisine 3 füze isabet etti, 1 ölü, 70 araç yandı.

İran'a yönelik ABD-İsrail saldırılarının ilk günlerinde başkent Tahran'ın doğusunda bir oto galerinin hedef alınmasıyla birlikte 70 aracın tamamen yandığı ortaya çıktı.

AA ekibi, ABD-İsrail saldırılarının ilk günlerinde Tahran'daki lüks otomobil galerisine yönelik saldırının neden olduğu zayiatı görüntüledi.

Saldırılar sırasında oto galeriye 3 füze isabet ettiği, çalışanların önlem amacıyla galeriyi terk ettiği ancak buna rağmen galeride bulunan bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Galerinin satış müdürü Areş Ali Muhammed saldırıya uğrayan işletmenin herhangi resmi bir kuruma veya bir vakfa bağlı olmadığını vurguladı.

Muhammed, saldırı sonucu uğradıkları zarara dair şunları söyledi:

"Saldırılarda 70 araç tamamen yandı. Farklı bir bölgede teslimat aşamasında bulunan diğer araçlarımıza da saldırı gerçekleşti."

Orada da 160 araç hasar gördü. Şu an için ciddi zararımız var. Özel bir işletme olmamıza rağmen buraya 3 füze atıldı ve 27 personel yaralandı, 1 çalışan hayatını kaybetti."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Yerel Haberler, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, İran, Son Dakika

Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye’nin barış çabası dünya için önemli bir katkı KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
Ali Şahin Parlatino’ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

14:48
Yapay zekadan bomba Dünya Kupası tahmini: Yüzde 48...
Yapay zekadan bomba Dünya Kupası tahmini: Yüzde 48...
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:07
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
14:02
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Ali Koç bunu beklemiyordu
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Ali Koç bunu beklemiyordu
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
