Tahran Yunus Emre Enstitüsü öğrencilerini iftar programında buluşturdu

Tahran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) öğrencilerini Türk mutfağının lezzetlerinin sunulduğu iftar programında buluşturdu.
İran'ın başkentinde dil öğretiminin yanı sıra kültürel çalışmalarla faaliyetlerini sürdüren YEE, Türkçe öğrenen öğrencileri ile daha önce dil eğitimlerini tamamlamış olan öğrencilerini iftar sofrasında bir araya getirdi.
Tahran'daki Türk restoranı Mehmet Steakhouse'ta iftar sofrası etrafında bir araya gelen YEE'nin İranlı öğrencileri ile Tahran'da farklı üniversitelerde eğitimlerini sürdüren Türk vatandaşı öğrenciler Ramazan'ın bereketini paylaştı.
Tahran YEE Koordinatörü İbrahim Furkan Özdemir AA muhabirine, bu yıl Türkiye, İran, Özbekistan ve Azerbaycan'ın öncülüğünde Ramazan iftarlarının, UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine eklendiğini belirtti.
Kültürel faaliyetlere önem verdiklerini ifade eden Özdemir, bu çerçevede, "Bizler de Tahran Yunus Emre Enstitüsü olarak enstitümüzdeki kursiyerlerimiz ve İran'da eğitim gören Türk öğrencilerle birlikte yine Türk restoranında iftar açma fırsatı bulduk. Bu vesileyle herkesin Ramazan'ını kutluyorum." diye konuştu.
YEE Türkçe öğrencisi Nahid Saadetiyan da iftara davet ettikleri için enstitüye teşekkür ettiklerini belirterek, "Çok güzeldi. Yunus Emre Enstitüsü C2 öğrencisi olarak çok zevk aldım. Arkadaşlarla birlikte geldik, Türk yemeklerini denedik, gayet güzeldi." dedi.
"Türk yemeklerini keşfetmek için Türkçe öğrendim"
İftar programına katıldığı için mutlu olduğunu söyleyen Türkçe öğrencisi Anahita Recebi ise "Her şey çok güzeldi. Ramazan bizim için çok önemli bir ay, İran'da da Türkiye'de de buna çok önem veriyoruz. Bizim için çok değerli. Bugün de iftar için biz buraya geldik." ifadelerini kullandı.
Recebi, Türk yemeklerini çok sevdiğini dile getirerek, "Benim için en lezzetli yemekler Türk yemekleri. Hatta Türkçeyi öğrenmemin bir sebebi Türk yemeklerini keşfetmekti. Bugün de burada arkadaşlarımızla çok güzel bir akşam geçirdik. Hepinize çok teşekkür ederim." diye konuştu.
İran'da yeni yılın başlangıcı kabul edilen " Nevruz Bayramı'nın" yaklaştığını söyleyen Recebi iyi bir bayram geçirilmesi dileklerinde bulundu.
Türkçeyi Yunus Emre Enstitüsü'nde öğrenen Fernaz Behrami de iftar sofrası nedeniyle güzel bir ortam oluştuğuna değinerek yemeklerin çok güzel olduğunu davet için YEE'ye teşekkür ettiğini söyledi.
Behrami Nevruz'un kendileri için önemli bir bayram olduğunu ifade ederek, "Hepinize sağlık, huzur ve bol para diliyorum." dedi.
Türk restoranı sahibi Mehmet Avşar da Yunus Emre Enstitüsü'nün iftar programı için Türk yemeklerinden oluşan bir menü hazırladıklarını belirterek misafirlerin memnun kalmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Menü hakkında bilgi veren Avşar, ezogelin çorbası, iftar tabağı, salata ve mezelerle servise başladıklarını ifade ederek, "Bizim dönerimiz yaprak döner. Üç çeşit köftemiz vardı; İnegöl köfte, kasap köfte ve kaşarlı köftemizle servis yaptık. Misafirler çok memnun kaldı ve beğendiler. İyi bir iftar oldu." diye konuştu.
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