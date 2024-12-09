Tahtalı Barajı\'nda Beklentiler: 2025\'te Yağışlar Artacak

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TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, 2025 yılının yağışlı geçmesini beklediklerini vurgulayarak, "Bu seneden sonra Tahtalı Barajı yine eski günlerine dönecektir. Güzel yağışların yağmasıyla baraj yeniden yüzde 30'ların üzerine çıkacaktır. Geçen seneki yağışlarla su miktarı yüzde 5 arttı, bu sene yüzde 20 artacağını düşünüyorum" dedi.

İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nda su seviyesinin bu kış yağacak yağmurlarla yükselmesi bekleniyor. Tahtalı Barajı'nın İzmir'in yüzde 30-35 suyunu sağladığını dile getiren TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, bugün itibarıyla barajın doluluk oranının yüzde 10,84 olduğunu dile getirdi. İzmir'de aralık ve ocak ayında ortalama 26 gün yağmur yağdığını ifade eden Prof. Dr. Yaşar, " Aralık, ocak ve şubat aylarında yıllık yağışın yarısı yağar. Aralık ve ocak aylarının yarısı yağmurlu geçerse yıllık ortalama doluluk oranlarına ulaşabiliyoruz. Geçen sene aralıkta Tahtalı Barajı'nın doluluk oranı yüzde 27,5'ti, nisana kadar yüzde 5'i dolabildi ve yüzde 33 doluluğa ulaştı. Geçen sene yüzde 27,5 olan doluluk şu anda yarısından da düşük. 2025'te güzel bir yağış dönemi olmasını bekliyorum. Bu seneden sonra Tahtalı Barajı yine eski günlerine dönecektir. Güzel yağışların yağmasıyla baraj yeniden yüzde 30'ların üzerine çıkacaktır. Geçen seneki yağışlarla su miktarı yüzde 5 arttı, bu sene yüzde 20 artacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'İZMİR, TÜRKİYE'DE EN PAHALI SUYU KULLANIYOR'

Tahtalı Barajı'nın 2020 yılında yüzde 85 doluyken bile yer altı sularının kullanıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Kuyulardan verince rezerv sularımızı kaybediyoruz. Özellikle Manisa'da kuyular 40 metreden 450 metreye düştü. Daha derine inmemiz demek, daha çok enerji harcamamız ve suya daha çok para vermemiz demek. İzmir, Türkiye'de en pahalı suyu kullanıyor. Suları barajlardan kullansaydık su fiyatları düşerdi, Türkiye rekoru bizde olmazdı. İzmir günde yaklaşık 600 bin metreküp su kullanıyor. Tahtalı, devasa bir baraj. Baraj dolu olduğunda başka hiçbir kaynaktan su kullanmadan yalnızca 1,5-2 yıllık su karşılanabilir" dedi.

'BARAJLAR KULLANILMALI, YER ALTI REZERVLERİNE DOKUNULMAMALI'

"Suyun belediye tarafından bilimsel kullanması lazım" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Su İzmir çok önemli. Türkiye'de kişi başı su potansiyeli yılda 1340 metreküp. 1960'lı yıllarda bu oran 4 bin 500 metreküptü. İzmir 600 metreküple fakirin de fakiri. Bu nedenle suyu dikkatli kullanmamız lazım. Barajlar doluyken, barajlar kullanılmalı, yer altı rezervlerine dokunulmamalı. İzmir'de suyu çok kötü kullanıyoruz. Kötü su kullandığımız için de Türkiye'de rekortmeniz. Tahtalı Barajı doluyken bile suyun yüzde 55'ini yer altından çekiyoruz" diye konuştu.