Taiwan Halkı Barış ve İşbirliğinden Yanada - Son Dakika
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Taiwan Halkı Barış ve İşbirliğinden Yanada

Taiwan Halkı Barış ve İşbirliğinden Yanada
10.06.2026 15:01
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Zhang Han, Taiwan halkının barış ve işbirliği arzusunun ön planda olduğunu vurguladı.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhang Han, Taiwan halkının temel görüşünün, barış, kalkınma ve Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında etkileşim ve işbirliğinden yana olduğunu belirterek, bu eğilimin baskılanamayacağını söyledi.

Zhang çarşamba günkü basın toplantısında, kısa süre önce Taiwan merkezli Demokrasi Vakfı tarafından yürütülen bir kamuoyu anketi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Anketin sonuçlarına göre katılımcıların yaklaşık yüzde 60'ı inisiyatif alarak anakara ile barış görüşmelerine başlanmasını destekliyor.

Ayrıca katılımcıların yaklaşık yüzde 70'i, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi ve barış için çaba gösterilmesi gerektiğini düşünüyor.

Zhang, anket sonuçlarının, Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların hem barış ve istikrar hem de karşılıklı ilişkilerin iyileştirilip gelişmesi yönündeki beklentilerini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Zhang, başta gençler olmak üzere giderek artan sayıda Taiwanlının, Taiwan'ın kalkınması ve Taiwan halkının refahının, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl gelişimi, ulusal yeniden birleşme ve Çin ulusunun büyük yeniden canlanması ile yakından bağlantılı olduğunu fark etmeye başladığını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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