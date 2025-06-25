Tajani'den İspanya'ya NATO uyarısı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, NATO ülkelerinin, savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarması teklifine karşı çıkan İspanya'nın kurallara saygı duymak zorunda olduğunu söyledi.

Başbakan Giorgia Meloni ile Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Tajani, burada gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Tajani, NATO Zirvesi'nin öncelikli konularından biri olan savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılması teklifine ilişkin, "NATO harcamaları konusunda 2029 yılı için bir revizyon olması önemlidir. Bu gözden geçirmenin güvenlik kavramını da kapsayacak şekilde genişletilmesi önemlidir. Ulaştırma, dijital altyapılar, deniz altı kabloları bunların hepsi güvenliğin bir parçasıdır." dedi.

İtalyan bakan, NATO ülkelerinin yüzde 5 hedefini kabul etmesinin ABD'ye boyun eğmek anlamına gelmediğini de belirtti.

Tajani, "Biz bu hedefe öngörülen sürede ulaşılamayacağını söyledik ve bu yüzden süre uzatıldı. İtalya açısından bir diğer başarı da esneklik konusu oldu. Hedefe ulaşmak zorunlu ancak belirlenen zaman dilimleri bağlayıcı değil." diye konuştu.

Savunma harcamalarının GSYH'nin yüzde 5'ine çıkarılması teklifine İspanya'nın karşı çıktığı hatırlatılan Tajani, "İspanya da herkes gibi kurallara saygı göstermek zorunda. Gerçeklerle, açıklamalar farklı şeylerdir." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'daki gelişmelere de değinen Tajani, şunları söyledi:

"Orta Doğu'daki çatışmalara yol açan kıvılcımlar birbirine bağlıdır. İran ile bir anlaşmaya varılırsa, bu durum İran'ın vekil grupları başka çatışmalar çıkarmaya itmemesi yönünde de çıkarına olacağına inanıyorum. Bu nedenle, İran ile yapılacak bir anlaşma kaçınılmaz olarak Gazze'deki gerilimin yumuşamasına katkı sağlayacaktır. Özellikle de anlaşma, Tahran'a sivil amaçlı nükleer araştırmalara izin verip, askeri nükleer araştırmaları yasaklıyorsa. Biz diyalogdan yanayız ve görüşmelere ev sahipliği için Roma'yı öneriyoruz."

Bu arada Tajani, İsrail ve Ürdün ile işbirlikleriyle Gazze'den 11 kişiyi daha tahliye ettiklerini ve bu kişilerin yarın İtalya'ya geleceği bilgisini de verdi.

Tajani, ayrıca İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin "NATO'ya paralel bir Avrupa savunması oluşturmanın hata olacağını düşünüyorum." sözlerinin hatırlatılması üzerine, Avrupa ordusu fikrinin, eski İtalya Başbakanları Alcide de Gasperi ve Silvio Berlusconi'nin bir rüyası olduğunu, bunu hayata geçirmek için zaman gerektiğini kaydetti.