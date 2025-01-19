Tajani, İsrail ve Filistin'i Ziyaret Edecek - Son Dakika
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Tajani, İsrail ve Filistin'i Ziyaret Edecek

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, ateşkesin kırılgan olduğunu vurgulayarak tarafları destekleyecek.

19.01.2025 17:17
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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, yarın İsrail ve Filistin'i ziyaret edeceğini belirterek, Gazze'deki ateşkesin kırılgan olduğunu, ancak tarafların desteklenmesi gerektiğini söyledi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Caltagirone kentinde temaslarda bulunan Tajani, burada yaptığı açıklamada, "Barışı ve halen kırılgan olan bu ateşkesi desteklemek için yarın sabah önce İsrail'de ardından Batı Şeria'da Ramallah'ta olacağım." dedi.

Ateşkesin gerçek bir barışa dönüşmesi gerektiğini belirten Tajani, "Şu anda başlamış olan bir ateşkes var. Tüm tarafların, bu ateşkesi güçlendirmek ve ilk aşamadan ikinciye, ardından üçüncüye geçişi sağlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Ateşkesin ilk aşamalarda halen kırılgan olduğu anlaşılmalı ve tarafları desteklemek için her şey yapılmalı." diye konuştu.

Tajani, Filistin yönetiminin Gazze'nin kontrolünü hemen ele alamayacağını dile getirirken, "6 haftalık ilk aşamanın olumlu sonuçlanması için çalışmamız ve ikinci aşamanın kapılarını açmamız lazım. İtalya, Avrupa Birliği ve dost Arap ülkeleriyle beraber bu uzun barış maratonunda yer alacak. İsrail ve Filistin'e giderek bu mesajı yineleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Tajani'nin yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ve Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüşeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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